Страны западной Африки разработали план ввода войск в Нигер

Страны западной Африки разработали план вооруженного вмешательства в ситуацию в Нигере, если захватившие там власть мятежники до начала следующей недели не восстановят конституционный порядок и не освободят законно избранного президента страны Мохамеда Базума. Об этом в пятницу сообщил представитель экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS), передает агентство Reuters.
Комиссар ECOWAS по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил, что подробности возможной интервенции не разглашаются. Однако, сказал он, на встрече лидеров стран ECOWAS в Абудже был детально разработан план военного вмешательства, если оно окажется необходимым.
Накануне президент Нигера Базум, который находится под конвоем мятежников в своей резиденции, обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении порядка в стране. Базум назвал себя заложником и отметил, что переворот в Нигере может иметь «разрушительные последствия для страны, региона и всего мира». Кроме того, он выразил опасение, что из-за действий мятежников и пророссийских настроений сочувствующего им населения весь регион Сахель «может попасть под влияние России через группу «Вагнер», чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине».
- Военный переворот в Нигере начался 26 июля. Президентская гвардия под предводительством ее главы, генерала Омара (Абдурахмана) Тчиани, заблокировала президента Мохамеда Базума в его резиденции, где он находится по сей день. Тчиани провозгласил себя новым президентом.
- В пятницу стало известно, что пришедшая к власти в Нигере хунта заявила о расторжении договоров о безопасности с Францией, которая имеет в стране вооруженный контингент. В Париже заявили, что это решение не имеет юридической силы.
- Нигер – бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира, которая ежегодно получала около 2 миллиардов долларов международной помощи. При этом страна богата природными ресурсами, на ее долю приходится около семи процентов мировых запасов урана. Также добываются золото, редкоземельные металлы, разведаны месторождения нефти и газа.
- Российская ЧВК «Вагнер» присутствует в ряде африканских стран, в частности в граничащей с Нигером Мали, где ранее также произошел переворот. Военная хунта Мали проводит пророссийскую политику.