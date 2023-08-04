Страны западной Африки разработали план ввода войск в Нигер

Страны западной Африки разработали план вооруженного вмешательства в ситуацию в Нигере, если захватившие там власть мятежники до начала следующей недели не восстановят конституционный порядок и не освободят законно избранного президента страны Мохамеда Базума. Об этом в пятницу сообщил представитель экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS), передает агентство Reuters.

Комиссар ECOWAS по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил, что подробности возможной интервенции не разглашаются. Однако, сказал он, на встрече лидеров стран ECOWAS в Абудже был детально разработан план военного вмешательства, если оно окажется необходимым.

Накануне президент Нигера Базум, который находится под конвоем мятежников в своей резиденции, обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении порядка в стране. Базум назвал себя заложником и отметил, что переворот в Нигере может иметь «разрушительные последствия для страны, региона и всего мира». Кроме того, он выразил опасение, что из-за действий мятежников и пророссийских настроений сочувствующего им населения весь регион Сахель «может попасть под влияние России через группу «Вагнер», чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине».