Стрельба в Киеве: много жертв и раненых, нападавший убит

В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице и захватил супермаркет, взяв заложников. По последним данным, погибли шесть человек. Еще не менее 15, в том числе маленький ребенок, отравившийся угарным газом во время начавшегося ранее пожара в квартире нападавшего, ранены или пострадали.

Многочисленные очевидцы засняли нападение: мужчина бегал с длинноствольным оружием по улицам и дворам многоэтажек и расстреливал случайных прохожих. Его мотивы неизвестны.

Ранее власти Киева сообщали, что нападавший удерживал нескольких заложников в помещении супермаркета. Четверых из них удалось спасти после переговоров.

«В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. Одновременно в квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар… спецподразделением КОРД стрелок был ликвидирован», – сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Операция по задержанию началась после того, как был убит один из заложников. Террорист не выдвигал никаких требований», - заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, у стрелка было официально зарегистрированное оружие.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что нападавший, прежде чем устроить хаотичную стрельбу на улицах столицы Украины, поджег собственную квартиру. Пострадал четырехмесячный ребенок, находившийся в момент пожара в соседней квартире: у него зафиксировано отравление угарным газом. Медики оказали ему помощь на месте. Родители ребенка отказались от его госпитализации.