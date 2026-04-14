Стрельба в лицее в Турции: около 20 раненых

При нападении на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции 14 апреля были ранены около 20 человек, главным образом ученики лицея. Об этом сообщают турецкие СМИ и международные агентства. Сообщается, что огонь открыл бывший ученик лицея. После прибытия полиции он покончил с собой, сообщают власти.

Нападавшему было 18 лет. Стрельба произошла в городе Сиверек. По сообщениям, бывший ученик открыл огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе, после чего вошёл в здание и продолжил стрелять. Некоторые ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Сообщается о не менее 16 раненых, погибших, кроме самого стрелявшего, нет. Мотивы нападения пока не известны. В Турции, как сообщают агентства, подобные нападения крайне редки.

В России за последние месяцы произошла целая серия нападений в школах, которые устраивали их ученики. Как правило речь не шла о стрельбе из огнестрельного оружия, поэтому число жертв относительно небольшое, однако при нападениях были убитые и раненые.