Студентов из Волгограда отправят благоустраивать территорию Донбасса 

Волгоградский областной студенческий отряд объявил о наборе желающих отправиться на территорию так называемой ДНР для «благоустройства территории» и восстановления мемориала Саур-Могила, который был разрушен в результате обстрела еще в 2014 году.

Согласно объявлению, размещенному во «Вконтакте», студентам предлагают заработную плату от 65 тысяч рублей, проезд и питание будет бесплатным. Как долго продлится командировка, неизвестно – планируется, что студенты пройдут специальное обучение в Ростове в течение двух дней, а с 7 июля приступят к работе в районе села Дмитровка, в 15 км от границы.

Как рассказал командир студенческого отряда в Волгограде Николай Канубриков изданию V1, привлечение студентов к работе на территории сепаратистской республики проходит вместе с Минобороны России – в случае опасности студенты будут «моментально эвакуированы», заверяет командир. По его словам, желающим отправиться в командировку придется жить в палатках без газа и электричества – они будут помогать профессиональным строителям, например, подавать им песок и цемент. Объект должен быть сдан до конца лета.

Саур-Могила - курган в Шахтерском районе, входит в состав ландшафтного парка «Донецкий кряж». Был построен после Великой Отечественной войны, так как на этом месте находилось одно из укреплений Миус-фронта. В 2014 году мемориал был разрушен обстрелами. Ранее минобороны отчиталось о том, что восстановлением памятника будут заниматься военные строители - о привлечении студентов к этой работе ничего сказано не было.