Суд «ДНР» приговорил 33 пленных украинца к многолетним срокам

Верховный суд так называемой «ДНР» приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Как сообщает Следственный комитет России, их обвиняли в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

По версии обвинения, в начале российского вторжения в Украину военные вели обстрел, под который попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждения получили 42 дома и два автомобиля.

Следственный комитет назвал имена некоторых осужденных украинских военнослужащих: это Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой, Александр Олейник, Александр Плотников, Юриq Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов и Евгений Попцов.