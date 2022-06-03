Новости
Суд Фиджи приостановил выдачу США российской суперяхты
Верховный суд Фиджи приостановил выдачу США принадлежащей России суперяхты "Амадея" стоимостью в 325 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Апелляцию на выдачу яхты США подала компания Millemarin Investment Limited, которая владеет ею по документам. Ожидается, что суд рассмотрит её 7 июня. До этого времени яхта не сможет покинуть воды Фиджи, где она находится с середины апреля.
Неделю назад апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, который утверждал, что США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".
США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Представитель компании заявляет, что владельцем суперъяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, который под санкции не попал.
Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.
Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".
После начала вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российских олигархов, политиков и высшего руководства. После введения ограничений активы и имущество попавших под санкции россиян начали арестовывать. По данным Bloomberg, с начала войны уже было конфисковано более 12 яхт, общая стоимость которых превышает два миллиарда долларов.
Другие новости дня
Зурабишвили: у Грузии нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны были пригласить украинского президента Владимира Зеленского выступить в парламенте страны.
«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу «Палитраньюс».
Также, по ее мнению, в День Независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде»
Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным «заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют».
Так она прокомментировала заявление премьера о том, что Грузия, присоединившись к международным санкциям, дополнительные двусторонние санкции с Россией вводить не будет.
«Никто не требует от нас национальных санкций против России…Я не понимаю, зачем нужно предварительно о чем-то заявлять?!», – сказала президент.
Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страны открыла второй фронт.
«То, что мы и слышали это от некоторых представителей в украинском правительстве, это понятно – в условиях войны ищешь помощь в любой форме…. Я не думаю, чтобы в нашей стране кто-нибудь был сторонником войны. Эта тема весьма вредна для всех нас. Мы знаем, что у нас нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт, поскольку у нас другая политика в отношении наших оккупированных территорий. Не стоит апеллировать и манипулировать этой темой», – сказала Зурабишвили.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили несколько раз заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России. Также глава Кабмина дал населению гарантии, что войны с Россией не будет.
На войне в Украине погиб еще один югоосетинский доброволец
В соцсетях сообщили о смерти на войне в Украине еще одного добровольца из самопровозглашенной республики Южная Осетия – Ремика Каджаева.
По информации пользователей соцсетей, 43-летний Каджаев умер 27 мая. Об обстоятельствах смерти не сообщается. У Каджаева осталось трое детей.
Ранее стало известно о смерти двух добровольцев – Алана Дудаева и Олега Алборова. Еще двоим – Роланду Догузову и Ахсару Чочиеву оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что осетинские добровольцы попали в ДТП, укрываясь от обстрела.
Накануне в Южной Осетии простились с погибшим на войне добровольцем Аланом Багаевым. Соболезнования родным и близким Багаева выразил югоосетинский президент Алан Гаглоев.
«С болью в сердце я склоняю голову перед родными героя, проявившего непоколебимое мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. Мы провожаем в последний путь воина, отдавшего самое дорогое – свою жизнь – за наше мирное будущее», – сказал Гаглоев.
Указом югоосетинского лидера Алан Багаев посмертно награжден медалью «Защитнику Отечества».
Российский Орден Мужества накануне в Цхинвали вручили родным погибшего в апреле военнослужащего РФ Инала Кортиева.
По словам российского посла Марата Кулахметова, «память о героях навсегда останется в наших сердцах».
37-летний Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной . У него остались двое детей.
Разведка США узнала о лечении Путина от рака в апреле
Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака в поздней стадии. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на трёх анонимных высокопоставленных источников. В документе также говорится, что политик пережил покушение в марте.
По данным издания, в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, умирает. Возможно, изоляция от коронавируса просто скрывала его состояние, уверены в разведке.
В начале апреля издание "Проект" сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно свершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.
В конце мае о возможном покушении на Путина заявил в интервью "Украинской правде" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Утверждалось, что оно произошло "примерно два месяца назад", то есть, примерно в то же время, как говорится в отчёте американской разведки. Буданов назвал попытку убийства "совершенно неудачной".
Кремль состояние здоровье президента обычно предметно не комментирует. Однако отвечая на публикацию "Проекта", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал материал "выдумкой" и заявил, что президент не болен.
Новый посол США вручила президенту Украины верительные грамоты
Новый посол США в Киеве Бриджет Бринк пообещала содействовать реализации мер в сфере безопасности, которые предусматривают дальнейшие поставки Украине вооружений в условиях продолжающегося вторжения российской армии.
Американский дипломат заявила об этом 2 июня в Киеве, во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому верительных грамот.
Кандидатуру карьерного дипломата Бринк на пост посла в Украине Сенат США утвердил несколько недель назад. В течение 25 лет до этого она работала в Узбекистане, Грузии, занимала различные высокие должности в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома. Владеет русским языком.
Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Кандидатуру Бринк Сенат утвердил 19 мая, в тот же день, когда госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал возобновление работы американского посольства в Киеве. Ранее в нынешнем году дипмиссия была закрыта по соображениям безопасности.
Журналистам в Киеве Бриджет Бринк заявила, что ее первоочередная миссия – помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Она подчеркнула, что поставки военной помощи сейчас ускоряются.
На этой неделе президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направляет Украине более передовые системы залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета помощи на сумму в 700 миллионов долларов. Также пакет предусматривает отправку радара воздушного наблюдения, дополнительной партии противотанковых ракет Javelin, артиллерийских боеприпасов, вертолетов, транспортных средств и запчастей.
В Кремле, комментируя эти сведения, заявили, что США «подливают масла в огонь». Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что решение США передать Украине реактивные системы HIMARS, «безусловно, является угрозой для России, на которую она будет реагировать». «Ответом в случае использования этих средств против российских территорий станет поражение центров принятия решений, не только в Киеве», - сказал Медведев.
Джо Байден в колонке для Тhe New York Times ранее написал, что Соединенные Штаты не будут поощрять и не позволят Украине «наносить удары за пределами своих границ», что могло бы привести к эскалации войны.
Находящийся с визитом в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг провел переговоры с главой Белого дома. После встречи Столтенберг заявил, что война в Украине превратилась «в войну на истощение», и что западные страны должны готовиться «к долгому пути». Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией, Столтенберг подчеркнул, что западный военный блок несет ответственность за поддержку Украины.
Сборная Грузии по футболу выиграла у Гибралтара со счетом 4:0
Сборная Грузии по футболу в первом матче Лиги наций УЕФА уверенно выиграла у Гибралтара со счетом 4:0. Матч прошел на стадионе «Динамо арена».
В первом тайме за Грузию отличились Хвича Кварацхелия и Гурам Кашия, во втором - Жорж Микаутадзе и Вако Казаишвили.
Следующий поединок грузинская команда проведет 5 июня на выезде против сборной Болгарии.
Президент RFE/RL прокомментировал решение суда по делу Игоря Лосика
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал «глубоко разочаровывающим» решение Верховного суда Беларуси, который оставил в силе приговор консультанту медиакорпорации Игорю Лосику.
«Решение оставить жестокие и несправедливые приговоры, вынесенные в декабре прошлого года, вызывает глубокое разочарование. Мы не успокоимся, пока Игорь не будет вновь на свободе и не воссоединиться со своей семьей, женой Дарьей и дочерью Паулиной», - подчеркивает в своем комментарии президент RFE/RL.
31 мая Верховный суд Беларуси начал при закрытых дверях рассмотрение апелляций шестерых участников так называемого «дела Тихановского». На следующий день суд постановил оставить приговоры без изменений.
Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорен в декабре судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды оппозиционера Сергея Тихановского - Артем Саков и Дмитрий Попов - приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы.
Всех подсудимых, признанных белорусскими правозащитниками политзаключенными, обвинили в организации «массовых беспорядков» в стране во время подготовки и проведения президентских выборов два года назад. Суд также проходил в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний неизвестны. Все шестеро были арестованы перед выборами, прошедшими 9 августа 2020 года и последовавшими за ними массовыми протестами против объявленных официальных результатов.
Игорь Лосик находился под арестом с июня 2020 года после обыска его дома в Барановичах. Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании. Находясь за решеткой, он не раз объявлял голодовку.
Семья вице-мэра Тбилиси отвергла версию о его самоубийстве
Семья вице-мэра Тбилиси Ильи Элошвили, найденного мертвым 1 июня, распространила заявление по поводу причин его смерти. Обращение на своей странице в Facebook опубликовал бывший депутат Звиад Квачантирадзе, пишет SOVA.
По словам родных, боль из-за случившегося «двое больше» в связи с появившейся версией о суициде. Семья ее категорически исключает, «поскольку не было никаких предпосылок или каких-либо признаков того, что Илья находится в глубоком депрессивном состоянии»: «Считаем недопустимым заявление высокопоставленного сотрудника полиции о суициде спустя пару часов после трагедии, что напрямую послужило толчком к распространению этой версии и подобных слухов».
Родные Элошвили призвали всех учитывать интересы семьи, в первую очередь, несовершеннолетних детей погибшего, и воздержаться от обсуждения любых версий в соцсетях или на телевидении до завершения расследования и официального заключения экспертизы.
- Напомним, 47-летний вице-мэр Тбилиси был найден мертвым в собственном доме. Вскоре после этого стало известно, что МВД начало расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства.
- Илья Элошвили занимал должность вице-мэра с 2017 года. В 2012-2016 годах он был заместителем министра энергетики.
WP: военные РФ вывезли технику с ЧАЭС на 135 миллионов долларов
Российские военные вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которую они более месяца занимали в ходе вторжения в Украину, оборудование на сумму около 135 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post.
«Военнослужащие армии России вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, почти все противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции», – следует из сообщения директора Центральной аналитической лаборатории электростанции Николая Беспалого.
Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что некоторые вывезенные устройства оборудованы GPS-трекерами. «Мы видим, что часть из них [устройств] находятся в Беларуси, вдоль границы. Еще часть – в Минске, Гомеле и других городах», – добавил он.
Ранее проект «Беларускі Гаюн» опубликовал данные о российских военных, которые 2 апреля отправляли домой крупногабаритные посылки из офиса курьерской службы в Мозыре, городе недалеко от украинской границы. Как утверждают авторы расследования, солдаты отправили более двух тонн вещей за один день.
Российская сторона отрицает случаи мародерства со стороны военнослужащих ВС РФ.
- Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС, расположенную к северу от Киева, в первый же день вторжения на территорию Украины – 24 февраля.
- 30 марта в Минобороны РФ заявили о «плановой перегруппировке» российских войск для «завершения операции по полному освобождению Донбасса». После этого российские военные были выведены Киевской и Черниговской областей.
- Чернобыльская АЭС – место крупнейшей в истории атомной энергетики аварии, произошедшей в 1986 году. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию, но там находятся специалисты для контроля систем законсервированной станции.
- Украинская компания «Энергоатом» заявляла, что российские войска строили фортификационные сооружения в так называемом Рыжем лесу (самой загрязненной территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Послы стран ЕС одобрили 6-й пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке
Постпреды стран-членов ЕС в штаб-квартире Европейского союза утвердили в четверг шестой пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть.
Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в окончательный вариант санкционного списка не вошёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Официально новый пакет санкций, как ожидается, будет опубликован в пятницу. Помимо эмбарго на поставки нефти морским путём, которое должно вступить в силу к концу года, он предусматривает отключение "Сбербанка" от SWIFT и расширение санкционного списка физических и юридических лиц.
Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорт трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
На исключении из предлагавшегося списка патриарха Кирилла также настаивала Венгрия. Об этом ранее сообщало агентство Bloomberg. О подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести санкции против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.
Имена тех, кто, в отличие от Кирилла, был включён в список, пока не известны. На данный момент санкции ЕС введены почти против тысячи российских граждан.
Литва бесплатно получит от Турции «Байрактар» для Украины
Компания-производитель турецких ударных беспилотников "Байрактар" бесплатно передаст Литве одну единицу техники для Украины. Об этом компания Baykar сообщила в своём твиттере.
Компания решила передать "Байрактар" после того, как граждане Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку нового беспилотника для Вооружённых сил Украины всего за три дня.
"Народ Литвы благородно собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar бесплатно подарит Литве беспилотник и попросит, чтобы собранные средства пошли на гумантирную помощь в Украину", - сказано в заявлении компании.
- БПЛА "Байрактар" может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе. Также беспилотник
может нести 2 управляемые противотанковые ракеты с лазерным наведением либо 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км. Их поставка Украине началась в прошлом году. Аппараты активно применяются в нынешней войне с Россией.
Центр «Эмпатия»: у Саакашвили прогрессирует неврологическая патология
Глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получает необходимой медицинской помощи в клинике «Вивамед», где находится уже несколько недель после перевода из тюрьмы.
«Лечение не ориентировано на диагнозы и результат нулевой. То, что происходило и происходит сейчас – это просто снятие симптомов, а надо лечить болезнь», – сказала Джишкариани журналистам после посещения экс-президента.
Она отметила, что рекомендации специалистов центра по медицинскому обследованию экс-президента были выполнены с опозданием на несколько месяцев, например, МРТ головного мозга пришлось ждать с декабря.
«Я не знаю, адекватный ли это подход, но в медицине это не считается адекватным», – сказала глава центра «Эмпатия».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Джишкариани также заявила, что Саакашвили необходимо как можно скорее перевести в многопрофильный центр за границей.
Она говорит, что у Михаила Саакашвили прогрессирует неврологическая патология.
С 12 мая осужденный экс-президент Грузии под усиленной охраной проходит лечение в клинике «Вивамеди». Состояние здоровья его ухудшилось после двух голодовок, который он проводил в руставской тюрьме. Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние экс-президента Грузии остается стабильным и он находится под контролем врачей.
Сам экс-президент говорит, что у него сильные боли в позвоночнике, а обследование показало повреждение спинного мозга, и ему необходима медицинская помощь за рубежом. Власти Грузии неоднократно отрицали такую возможность.
Пеле призвал Владимира Путина остановить войну в Украине
Легенда мирового футбола 81-летний бразилец Пеле (Эдсон Арантис ди Насименту) призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.
"Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти", - говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в инстаграме Пеле.
"Возможность прекратить его – в ваших руках", - продолжает легендарный футболист, - "тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году."
Тогда Пеле участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА), предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году.
Пеле входит в число ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.
24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
За три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.
Меркель впервые с начала войны публично выразила поддержку Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала российского вторжения в Украину 24 февраля выступила с публичным заявлением, в котором осудила российскую агрессию и поддержала Украину.
Выступая вечером в среду 1 июня на мероприятии в честь бывшего главы Объединения немецких профсоюзов, Меркель назвала российское вторжение "глубоким переломным моментом" в истории Европы после Второй мировой войны, - сообщает DW.
"Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону", - заявила Меркель. По её словам, она поддерживает все усилия правительства Германии и международного сообщества, "направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России". Она также упомянула о страданиях мирного населения Украины и о жестокостях российской армии, в частности в Буче, отметила волну солидарности в ЕС, в том числе по отношению к беженцам из Украины, и выступила за дальнейшее сплочение Европы.
После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями. В первом осудила войну и поддержала действия нового канцлера, социал-демократа Олафа Шольца. Во втором - отвергла критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в связи с позицией кабинета Меркель относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остаётся приверженной своим решениям.
Позиция Меркель, которую ряд комментаторов интерпретировали как стремление остаться в тени и уйти от неудобных вопросов, вызывала в последнее время всё большую критику в Германии, в том числе со стороны её коллег по Христианско-демократическому союзу, и Украине. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины. В качестве примеров приводятся приверженность строительству газопровода "Северный поток-2" (в конце концов он был построен, но не вступил в эксплуатацию) или готовность на уступки относительно Минских соглашений.
Ещё более жёсткой критике подвергается другой бывший канцлер Германии - Герхард Шрёдер, который до последнего времени входил в совет директоров "Роснефти" и покинул его только перед лицом угрозы включения в санкционные списки. К этому беспрецедентному шагу призывал Европарламент, фактически обвиняя Шрёдера, известного тёплыми отношениями с Владимиром Путиным, в поддержке войны.
Бизнесмену Галифу Озтюрку в Грузии грозит бессрочное заключение
Грузинская прокуратура будет требовать заключение под стражу в качестве меры пресечения для турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться Батумским судом.
Озтюрк, чья компания контролирует крупнейшие отели в Батуми, был задержан после многочасового обыска в доме и офисах. При обыске было изъято 7,2159 грамм кокаина, заявили в прокуратуре.
На данный момент Озтюрк обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере — статья 260, часть 6, пункт «А» Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или бессрочное лишение свободы.
Отметим, что Озтюрк перебрался в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году, сообщало накануне агентство Bloomberg.
Не исключено, что в ближайшие дни в Грузии против бизнесмена будут выдвинуты новые обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Следственная служба грузинского Минфина ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывании денег. Счета компании и бизнесмена арестованы.
Галифу Озтюрку и его «Метро Холдингу» принадлежат крупнейшая гостиница Батуми «Эйфория», отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».
После ареста бизнесмена сотрудники «Эйфории» вышли на митинг в его поддержку. Защита Озтюрка говорит о недоразумении и о том, что обвинения абсурдны.
По данным СМИ, по состоянию на 2020 год, Озтюрк инвестировал в Грузию 500 млн долларов. При этом его личность окутана тайнами и предположениями, а его бизнес в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований.
Пишут СМИ и о семейной жизни Озтюрка. Он завел со своей 24-летней женой более 20 детей с помощью суррогатных матерей. Семья заявляла, что в плане — довести число детей до 105.
Жена Озтюрка, в девичестве Кристина Гагаркина — из России, она познакомилась с будущим мужем во время отпуска в Батуми. После рождения детей она завела блог в инстаграме под названием BATUMI MAMA, где делится фотографиями и рассказами о семейной жизни.
Грузинская телекомпания Formula отмечает, в прошлом Галиф Озтюрк часто появлялся на публике вместе с премьерами Грузии — от Георгия Квирикашвили до Ираклия Гарибашвили.
А телеканал «Мтавари» утверждает, что за несколько дней до задержания турецкий бизнесмен написал письмо председателю правящей партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе. В нем якобы говорилось о его конфликте с главой Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
В правящей партии сообщения СМИ пока не прокомментировали.
В Цхинвали указали на «определенную сдержанность и рассудительность» Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия указывают на «определенную сдержанность и рассудительность» грузинских властей. Об этом глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев заявил на встрече с сопредседателями от ОБСЕ, ООН и ЕС.
«Проявление Грузией на протяжении последних месяцев определенной сдержанности и рассудительности дает основание для некоторого оптимизма в отношении перспектив выработки конструктивного отношения участников к работе по документу о неприменении силы», – цитирует Кочиева агентство «Рес».
По словам югоосетинского политика, «укрепление безопасности является главной задачей Женевских дискуссий».
«У нас не остаются незамеченными обращённые к Грузии призывы зарубежных акторов использовать текущий момент для силового решения своих стратегических целей, а также активное развитие военного взаимодействия Грузии с зарубежными партнёрами, что также повышает риски для безопасности в Кавказском регионе. Считаем, что новые вызовы должны стимулировать к активной работе, позитивной повестке», – сказал Кочиев.
Он надеется, что «для проведения 56-го раунда Женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий».
- Как сообщалось ранее, встреча в Женеве, запланированная на конец марта, была отложена из-за российского вторжения в Украину.
- 31 мая сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу с заместителем главы абхазского МИДа Ираклием Тужба.
Грузия закупила в США дополнительную партию «Джавелинов»
Минобороны Грузии в первом квартале 2022 года закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин». Об этом говорится в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В январе текущего года пресс-служба грузинского Кабмина сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских «Джавелинов» на сумму более 26 млн долларов.
Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.
В 2020 году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».
Дания присоединится к оборонной политике Евросоюза
Дания присоединится к общей оборонной политике Еврсоюза.На состоявшемся 1 июня референдуме эту инициативу поддержали две трети датчан, 33 процента высказались против. Результаты голосования объявила накануне вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Решение о проведении референдума власти сстраны приняли после того, как соседние Швеция и Финляндия объявили о намерении вступить в НАТО на фоне военного вторжения России в Украину.
Дания "послала очень чёткий сигнал своим союзникам в НАТО и в Европе, а также российскому президенту Владимиру Путину", сказала датский премьер. "Когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку другу друга," - добавила Метте Фредериксен. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен , это решение принесёт пользу не только Дании, но и ЕС.
Последние 30 лет, будучи членом НАТО, Дания была единственным членом Евросоюза, который не участвовал в формировании общей оборонной политики.Теперь Копенгаген сможет подключать своих солдат к военным миссиям ЕС, финансировать оборонные программы, уучаствовать в разработках новых вооружений.
Число уроженцев Южной Осетии, погибших на войне в Украине, достигло 12-ти
На войне в Украине погибли еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия – Алан Дудаев и Олег Алборов. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Рес» со ссылкой на пользователей соцсетей.
«Укрываясь от обстрела, бойцы из Осетии попали в ДТП. Один в тяжелом состоянии, двоих не стало», – говорится в сообщении.
Число уроженцев Южной Осетии (добровольцев и военнослужащих РФ), погибших на войне, достигло 12-ти. Ранее в Украине погибли Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Венгрия требует исключить из пакета санкций против РФ патриарха Кирилла
Венгрия настаивает на дальнейших уступках по очередному, уже шестому пакету санкций против Москвы за российское вторжение в Украину. Bloomberg пишет о том, что Будапешт настаивает на исключении из списка индивидуальных санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Агентство ссылается на официальных лиц, знакомых с ходом консультаций за закрытыми дверями. При этом, как отметил один из собеседников Bloomberg, имя Кирилла, который активно высказывается в поддержку политики президента России Владимира Путина, и в частности, военной операции в Украине, не упоминалось лидерами стран ЕС в ходе саммита европейского блока ранее на этой неделе.
30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
Впервые о подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, но МИД страны отметил, что неизвестно, получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против патриарха Кирилла "инфернальны" и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.
О других событиях дня в выпуске видеоновостей Радио Свобода:
Reuters: США могут продать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.
Украина использует несколько типов беспилотных летальных аппаратов - меньших размеров и дальности. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire.
Вопрос Reuters о возможной продаже беспилотников представитель Белого дома переадресовал в Пентагон, а там заявили, что им пока "нечего сообщить". О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle, издание Politico сообщало в конце апреля.
1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Алиев: Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами
Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами, что требует расширения инфраструктуры. Об этом на церемонии открытия Baku Energy Week заявил президент страны Ильхам Алиев, пишет SOVA.
«Спрос на азербайджанский газ растет быстрыми темпами. Но потенциальные покупатели газа должны понимать, что значительно нарастить добычу и экспорт за один год невозможно. Нужны контракты, поэтому мы должны ускорить переговоры. Нам также нужно увеличивать добычу и расширять имеющуюся инфраструктуру экспорта», - сказал Алиев.
Как передают азербайджанские СМИ, в сложившихся реалиях акционеры TAP обсуждают возможность увеличения его пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 10 млрд кубометров.
«Но это займет определенное время, потребует значительных финансовых ресурсов, тесного сотрудничества, координации и активного диалога всех стран-участниц проекта. Мы готовы к этому. Министерство энергетики Азербайджана и SOCAR получили все необходимые от меня инструкции для проведения переговоров и Бакинская энергетическая неделя отличная возможность для этого», - отметил президент.
Вместе с тем, Алиев добавил, что Баку также планирует работать в направлении экспорта электроэнергии в Европу.
США не увидели признаков того, что Россия остановит войну в Украине
До тех пор, пока идёт война в Украине, Соединённые Штаты будут поддерживать народ этой страны и стремиться к тому, чтобы у украинцев были все необходимые им эффективные средства защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой НАТО Йенсом Столтенбергом 1 июня.
Как сказал Блинкен, США по-прежнему не исключают, что военный конфликт в Украине продлится "много месяцев". "Уже завтра войны могло бы не быть, если бы Россия выбрала завершение агрессии, но пока мы не видим никаких признаков этого", - отметил Блинкен.
В среду глава Белого дома Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. "Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента США, распространенном его пресс-службой. В тексте отмечается, что эта партия "даст украинцам новые возможности и современное вооружение".
Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов. Высокопоставленные представители американской администрации во вторник подтвердили журналистам, что Вашингтон направит Киеву высокомобильные комплексы HIMARS и что они будут оснащены боеприпасами, которые позволят украинским военным запускать ракеты на расстоянии до 80 км.
Президент Джо Байден ранее в колонке для газеты Тhe New York Times написал, что Соединённые Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что могло бы привести к эскалации войны.
Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Вашингтоне отметил, что украинцы заверили американскую сторону в том, что они не будут использовать предоставленные Соединёнными Штатами передовые ракетные системы для поражения целей на территории России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в свою очередь, в ходе визита в США, что президент России Владимир Путин не достиг в Украине тех стратегических задач, которые он ставил. "Вместо этого он получил расширение НАТО у своих границ", – сказал Столтенберг.
Перед вторжением в Украину в конце февраля руководство России указывало, что считает одной из главных угроз национальной безопасности дальнейшее расширение НАТО на восток, и в частности, возможное членство в Североатлантическом союзе Украины.
После начала войны о намерении присоединиться к НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые многие годы сохраняли нейтралитет в военной сфере. Страны уже подали заявки на членство в организации. Процесс их вступления западные союзники рассчитывают завершить в короткие сроки.
Дмитрий Муратов выставил на аукцион в США нобелевскую медаль
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил медаль премии на аукцион в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке.
Площадкой для продажи стал аукционнный дом Heritage Auctions. На момент публикации новости ставка была 13 тысяч долларов США. Деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавший от войны детям.
Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса - за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
- В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
Российской оппозиционерке Любови Соболь утвердили реальный срок
1 июня Московский городской суд утвердил приговор соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь по "санитарному делу", вынесенный в апреле 2022 года. Тогда суд заменил ей ограничение свободы на реальный срок, назначив почти шесть месяцев колонии. Об этом сообщил адвокат оппозиционерки Владимир Воронин.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу". По версии следствия, её призывы выйти на акцию в поддержку арестованного Навального в январе 2021 года способствовали распространению коронавируса. Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Оппозиционерке запретили выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Соболь вину не признала. В частности, она отметила, что следствие не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19. Спустя несколько дней после вынесения приговора Соболь уехала из России.
По "санитарному делу" проходили десять человек. В феврале 2022 года одному из них — Олегу Навальному также заменили ограничение свободы на реальный срок. То же попросили сделать в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной и муниципального депутата Люси Штейн. Все они покинули Россию.
- В середине мая 2022 года суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии.
- В июне 2021 года суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Позже они были ликвидированы. В конце сентября 2021 года следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по делу о мошенничестве.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.