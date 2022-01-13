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Суд оштрафовал издание «Кавказский узел» за неправильную маркировку «иноагентства»
Суд в Москве оштрафовал интернет-издание «Кавказский узел» на 500 тысяч рублей из-за статьи и твита, в которых не было указано, что редакция признана в России так называемым СМИ-иностранным агентом. На решение обратил внимание канал ЧТД.
Штраф назначен за публикацию о современном трудовом рабстве на Северном Кавказе и за твит от 12 декабря. В статье маркировка с указанием статуса редакции появилась, твит был удален.
«Кавказский узел» работает с 2001 года и рассказывает о событиях в российских республиках Северного Кавказа и в странах Закавказья. Редакция была запущена Международным обществом «Мемориал». Учредитель издания был включен в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре. «Мемориал» в списке НКО-иностранных агентов с 2016 года.
- По аналогичной статье суды на несколько миллионов евро оштрафовали юридическое лицо корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России. Редакция обжаловала применение российского законодательства о так называемых иностранных агентах в ЕСПЧ.
Другие новости дня
Российский рынок обрушился после интервью замглавы МИД о переговорах с НАТО
Российские фондовые индексы в ходе основных торгов 13 января потеряли от 4 до 6 процентов, свидетельствуют данные Московской биржи. Резкое падение стоимости акций началось после интервью заместителя главы МИД Сергея Рябкова о неудачных для Кремля переговорах Москвы и НАТО.
В интервью каналу RTVI Рябков заявил, что США и Североатлантический союз отказываются соглашаться на требования России о том, что Москва называет гарантиями безопасности. Он предположил, что переговоры могут быть прекращены, но у него, скорее, нет уверенности, что позиция Кремля будет принята.
В течение часа после этого интервью индекс РТС потерял больше 3 процентов, а индекс Московской биржи - более 2 процентов, - отмечает »Коммерсантъ».
После выхода на рынок американских инвесторов, избавляющихся от российских акций, начался второй за день обвал, и падение стало максимальным с апреля 2020 года. Одни из худших результатов показали государственные банки, которые могут попасть под готовящиеся санкции США в случае обострения ситуация вокруг Украины.
Российский рубль значительно ослаб к евро и доллару, они подорожали на 2,5 и 2,3 процента соответственно. До этого национальная валюта несколько дней укреплялась: аналитики объясняли это снижением геополитических рисков и подорожанием нефти, - писала газета «Ведомости».
Российский рубль значительно ослаб к евро и доллару, они подорожали на 2,5 и 2,3 процента соответственно. До этого национальная валюта несколько дней укреплялась: аналитики объясняли это снижением геополитических рисков и подорожанием нефти, - писала газета «Ведомости».
- Москва требует от НАТО отказа от расширения на восток, отказ от размещения военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье. В Североатлантическом союзе заявляют, что вопрос принятия других стран не может обсуждаться с Кремлем.
В компании «Магтиком» отказались повышать зарплаты бастующим сотрудникам
Компания «Магтиком», часть сотрудников которой проводит акции протеста с требованием повышения зарплаты, предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле, сказано в распространенном сегодня заявлении компании.
Около 300 сотрудников «Магтиком», в том числе инженеры-технологи, устроили сегодня акцию протеста у главного офиса компании на улице Политковской, пишет агентство «Новости-Грузия». Сотрудники отказываются работать и требуют увеличения заработной платы, которая, по их словам, за период пандемии и высокой инфляции серьезно обесценилась.
«Определенная группа сотрудников «Магтиком» требует пересмотра условий труда. Мы пытаемся максимально облегчить ситуацию в разумных пределах. Когда началась ковид-пандемия, заработная плата в компании была увеличена как минимум на 10%, а заработная плата региональных инженеров - на 23%», - пояснили в компании.
Также отмечается, что компания использует бонусную систему для определенных групп сотрудников.
«Бонусы были выданы тем сотрудникам, которые сегодня просят о пересмотре условий труда.Во время пандемии бонус, выданный «Магтиком» специально для групп инженеров-технологов, составил почти 3 миллиона лари», - отмечено в заявлении.
В компании также подчеркнули, что никогда не опаздывают с выплатой сотрудникам зарплат.
- ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи, приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC. Дочерняя компания Magticom: DeltaComm LTD. Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, у компании MagtiCom на декабрь 2020 года 1,976,667 абонентов.
В Чечне проходят рейды полиции в поисках символики Ичкерии
Жители Чечни сообщают о рейдах силовиков, которые ищут на одежде и личных вещах символику волка. Силуэт животного был гербом и изображался на флаге непризнанной Чеченской республики Ичкерии. О рейдах сообщает редакция Кавказ.Реалии.
По данным оппозиционного движения 1ADAT, рейды проходят на всей территории республики. Источник Кавказ.Реалии сообщает, что символику с волком ищут также у школьников. Учителей просят предупредить родителей и детей о недопустимости такой одежды и пугают привлечением к ответственности.
Изображение волка не входит в список экстремистских материалов Минюста, нет в нем и официальной символики чеченских сепаратистов.
Датская разведка обвинила Россию в активизации шпионажа в Арктике
Россия, Китай и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике, сообщил Reuters со ссылкой на доклад датской службы разведки и безопасности.
Ряд разведслужб пытаются установить контакт с компаниями, учеными и студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях, говорится в докладе.
Также сообщается, что в 2019 году американский сенатор получил поддельное письмо, в котором министр иностранных дел Гренландии сообщал о подготовке референдума о независимости острова от Дании.
«Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США», - приводят Reuters выдержки из доклада датской разведки.
Посол России в Дании Владимир Барбин отверг обвинения, заявив, что они должны «рассматриваться исключительно как операция по сокрытию скандала, в рамках которого датские власти предоставили Агентству национальной безопасности США доступ к коммуникационным кабелям, проходящим через датскую территорию».
Китайское и иранское посольства не ответили на запросы Reuters о комментариях.
- Арктика приобретает все большее геополитическое значение, поскольку Россия, Китай и Соединенные Штаты соперничают за доступ к природным ресурсам, морским путям, исследовательским и военно-стратегическим районам.
Бывший глава спецслужбы Казахстана заподозрен в попытке захвата власти
Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства.
6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещен с должности главы спецслужбы. Спустя два дня КНБ объявил, что 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.
Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны. В чем именно он подозревается - не сообщалось.
В пресс-релизе в четверг, 13 января, говорится, что расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дело дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, - заявила пресс-служба КНБ.
По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы - начальник элитного спецназа Ануар Садыкулов, уволенный в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Ергожин.
Последний на сайте казахского правительства все еще числится заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 4 дня назад, 9 января 2022 года.
Адгур Ардзинба прибыл в прокуратуру с требованием задержать его как организатора митинга 21 декабря
Лидер оппозиции самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба прибыл в сухумскую прокуратуру с требованием задержать его как организатора акции протеста 21 декабря 2021 года и выпустить задержанных соратников.
С таким же требованием туда прибыли Ахра Бжания и Гарри Кокая, сообщает Telegram-канал RESPUBLICA.
Сообщается также, что в прокуратуру приходят оппозиционные активисты и пишут заявления вслед за лидерами оппозиции. Таким образом они поддерживают активистов, заключенных под стражу решением суда.
Постпред России при ОБСЕ: «Мир любой ценой нам не нужен»
Третий раунд консультаций по снятию напряжённости, возникшей в связи с информацией о российском военном усилении вблизи Украины, состоялся 13 января в Вене в рамках заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Судя по сообщениям агентств, Россия и страны Запада на заседании вновь не пришли к согласию по большинству вопросов, в том числе о так называемых гарантиях безопасности, которых потребовала Россия.
Агентства в частности распространили комментарий постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, который заявил, что "если Москва не услышит конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится", то Россия будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности".
Лукашевич отметил, что Россия - миролюбивая страна, "но мир любой
ценой нам не нужен". "Необходимость получения указанных юридически
оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", -
сказал российский дипломат. Какие именно меры может принять Россия, он не уточнил. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI не исключил, что одна из возможных мер - размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.
Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь назвал действия России "шантажом" и отметил, что США и их союзники не поддадутся угрозам. В то же время, он отметил готовность к продолжению переговоров. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, заявил, что угроза широкомасштабной войны в Европе сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет.
Москва и Вашингтон уже подчеркнули фундаментальную разницу в своих подходах к обеспечению европейской безопасности во время переговоров, прошедших ранее на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее предположил, что на переговорах в четверг прорыва не будет.
"Я не думаю, что на этой неделе будут достигнуты конкретные результаты. Наша основная цель – это в принципе наладить диалог. Да, наши позиции полярны, но это не означает отсутствия направлений, по которым мы не могли бы договориться", - заявил Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-иноагентом).
Карпентер добавил, что задача заключается сейчас в том, чтобы определить форматы, в рамках которых можно развивать диалог с Россией в предстоящие несколько месяцев или год.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь заявил в четверг, что в "ближайшее время" для новых переговоров нет оснований - в Москве ждут письменного ответа США на высказанные ранее требования.
На международных переговорах при участии представителей России на этой неделе обсуждаются российские требования к США и НАТО. Москва настаивает на юридически обязывающих "гарантиях безопасности" от Запада, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического Союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.
В четверг в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности. Но, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это всё же определённый диалог.
В среду тема гарантий обсуждалась в Брюсселе на первом с 2019 года заседании Совета Россия -НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил после этих переговоров, что состоялся "серьёзный и прямой диалог", но между союзниками по НАТО и Россией остаются "значительные разногласия". Столтенберг, среди прочего, подтвердил позицию НАТО, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на приём в Североатлантический Союз новых членов.
Ранее США и другие страны НАТО, а также Украина заявляли о концентрации вблизи украинских границ до ста тысяч российских военных. Москва отвергает предположения о готовящемся вторжении на украинскую территорию. 9 декабря глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует такой операции.
В среду на фоне переговоров в рамках Совета Россия – НАТО появились сообщения о новых военных передвижениях России. Эксперты проекта Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что Россия за последнюю неделю перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны. В CIT сослались на анализ многочисленных видео, опубликованных в социальных сетях.
При этом 11 января в пресс-службе Западного военного округа России сообщили, что около 3 тысяч служащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Зурабишвили не наложила вето на закон о ликвидации Службы госинспектора
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала скандальный закон об упразднении Службы государственного инспектора. При этом глава государства заявила, что считает неприемлемым принятие такого важного законопроекта в ускоренном порядке, без консультаций и дискуссии, пишет СОВА.
Свое решение подписать документ, несмотря на критику со стороны оппозиции и гражданского сектора, президент объяснила тем, что упразднение Службы госинспектора и создание на его базе двух новых структур само по себе не дает оснований для мотивированных правовых замечаний с её стороны.
«Вследствие принятых законодательных изменений сформировалась несправедливая ситуация, и я разделяю это мнение, выражая свое негативное отношение к этому. Надеюсь, будет найден выход, позволяющий государственному инспектору в одной из вновь созданных служб продолжить свою деятельность со всеми гарантиями независимости», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что правящая партия «Грузинская мечта» в экстренном порядке подготовила и проголосовала в парламенте за законопроект, предусматривающий ликвидацию Службы государственного инспектора – неподотчетную правительству структуру, нередко делающую критические заявления. Ее функции предполагается передать двум новым ведомствам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных.
Инициатива правящей партии вызвала критику Народного защитника, оппозиции, неправительственного сектора и западных партнеров Грузии. На этом фоне президента Саломе Зурабишвили призывали воспользоваться правом вето и заблокировать принятие закона.
В Абхазии оппозиционный активист проглотил гвозди в здании суда
В Сухумском городском суде сегодня прошло судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении оппозиционного активиста Анри Инапшба.
Прокуратура требовала меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Судья частично удовлетворил ходатайство и заключил под стражу Инапшба на один месяц.
Как пишет «Нужная газета», после оглашения решения суда Инапшба проглотил гвозди. Он госпитализирован в медучреждение.
Инапшба - участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
Еще одного оппозиционного активиста, Баграта Сурмава суд сегодня заключил под стражу сроком на 20 дней.
Сурмава – племянник спикера парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Кварчия и двоюродный брат одного из лидеров оппозиции Кана Кварчия.
11 января Сухумский городской суд заключил под стражу активиста Батала Цвижба на 1.5 месяца (до 22 февраля), Аслана Тания – на 15 суток (до 23 января). Для Рамаза Джопуа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Саакашвили считает, что в здании Тбилисского городского суда можно открыть клуб
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в здании Тбилисского городского суда можно открыть ночной клуб. Об этом он заявил на процессе по делу о незаконном пересечении границы.
«У нас есть невероятная молодежь, которую я скромно называю «поколением Миши», и те, кто аполитичны, носят разноцветную одежду. Я вам хочу сказать, что я тоже пришел сюда в цветной одежде. Я с удовольствием был бы таким же цветным и разнообразным, как вы. Еще я люблю ходить в клубы, признаюсь. Кстати, хочу сказать, что на территории этого суда получился бы замечательный клуб, такой же, какой мы откроем в (здании) Службы государственной безопасности», – заявил Михаил Саакашвили.
Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Йенс Столтенберг обозначил позицию альянса по Грузии
На встрече в формате Россия-НАТО было заявлено, что Брюссель поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Как пишет СОВА, он отметил, что на встрече, прошедшей 12 января, союзники представили широкий спектр вопросов европейской безопасности, в том числе вопрос Грузии.
«Из-за очень напряженной ситуации главным вопросом была Украина, но дискуссии касались и Грузии. Союзники еще раз подтвердили свою твердую поддержку, отметив, что вопрос о членстве в НАТО должны решать стран-кандидаты, и союзники и никто не имеет права накладывать вето или вмешиваться», – сказал он.
Столтенберг отметил, что на встрече было четко заявлено: призывы России к НАТО заключить юридически обязывающее соглашение об отказе принимать в свои ряды Грузию, Украину и, возможно, в будущем Финляндию или Швецию, неприемлемы.
«Это нарушение самой идеи о том, что каждая страна имеет право определять свое будущее. Эти принципы, конечно, в полной мере относятся и к Грузии. Мы готовы к диалогу с Россией, но мы не пойдем на компромисс по таким ключевым принципам как политика открытых дверей и право НАТО на защиту всех союзников», – подчеркнул Столтенберг.
Скончался экс-президент Олимпийского комитета Грузии Джано Багратиони
В возрасте 83 лет в Тбилиси скончался спортсмен, педагог, почетный президент Национального Олимпийского комитета Грузии Джано Багратиони, пишет агентство «Новости-Грузия».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Министерство культуры, спорта и молодежи уже выразили свои соболезнование его семье и близким.
Джансуг (Джано) Багратиони окончил Грузинский политехнический институт, а также Грузинский государственный институт физической культуры.
Багратиони был гандболистом, играл в тбилисском «Буревестнике». Занимался тренерской работой. В 1973-1984 годах работал заведующим кафедрой физического воспитания Грузинского политехнического института.
В разные годы Багратиони также был заместителем министра спорта и туризма Грузии, депутатом парламента Грузии пятого созыва, первым заместителем председателя Государственного департамента спорта Грузии.
Почетный президент Национального Олимпийского комитета Грузии с 2004 года.
Джано Багратиони был почетным гражданином Тбилиси, награжден орденом Международного Олимпийского комитета, был кавалером «Ордена Чести», заслуженным тренером Грузии, кавалером ордена Олимпийского комитета Грузии.
Саакашвили считает, что его судят за обещание НАТО по членству Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его судят из-за того, что в 2008 году он «не сдал Грузию».
«Меня судят за то, что я смог добиться от Бухарестского саммита НАТО обещания, что Грузия и Украина обязательно вступят в альянс», – сказал Саакашвили на процессе в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении границы.
Он добавил, что прибыл в страну, чтобы помочь ей выйти из тяжелейшего кризиса. В случае смены власти и его освобождения из тюремного заключения Саакашвили обещает привлечь в страну крупные инвестиции.
«Я могу привлечь в Грузию инвестиции на десять миллиардов долларов, что решит проблему безработицы», – добавил Саакашвили.
Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Аккаунты дочери Назарбаева стали недоступны после поста о беспорядках в Казахстане
Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовала в соцсетях пост, в котором впервые прокомментировала массовые протесты в Казахстане.
Алия назвала произошедшее «трагическими событиями» и выразила соболезнования семьям погибших.
Обновление: Спустя несколько часов аккаунты Назарбаевой в Instagram и Facebook стали недоступны. С чем это связано, неизвестно.
«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – писала Алия Назарбаева.
Она поблагодарила «за моральную поддержку отца в данный момент».
«Он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – добавила дочь первого президента Казахстана.
Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. В оппозиционной прессе и соцсетях циркулируют слухи о его болезни и даже смерти. Некоторые СМИ сообщили, что он с семьей улетел из Казахстана.
Однако пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан и сейчас находится в столице. По его словам, Назарбаев «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым».
Старшая дочь Назарбаева Дарига пропустила уже два заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, ее помощники объяснили это заражением коронавирусом.
- Протесты в Казахстане начались 2 января и продолжались около недели. Поводом для них стало двукратное повышение цен на топливо. При этом одним из лозунгов протестующих стал «Шал, кет!», что переводится как «Старик, уходи!». Протестующие имели в виду Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия.
В ОБСЕ продолжается обсуждение ситуации вокруг Украины
Третий раунд консультаций по снятию напряженности, возникшей в связи с информацией о российском военном усилении вблизи Украины, запланирован на 13 января в Вене в рамках заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Москва и Вашингтон уже подчеркнули фундаментальную разницу в своих подходах к обеспечению европейской безопасности во время переговоров, прошедших ранее на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер полагает, что на переговорах в четверг прорыва не будет.
"Я не думаю, что на этой неделе будут достигнуты конкретные результаты. Наша основная цель – это в принципе наладить диалог. Да, наши позиции полярны, но это не означает отсутствия направлений, по которым мы не могли бы договориться", - заявил Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-иноагентом).
Карпентер добавил, что задача заключается сейчас в том, чтобы определить форматы, в рамках которых можно развивать диалог с Россией в предстоящие несколько месяцев или год.
Одновременно агентство РИА Новости приводит сообщение постоянного представительства России при ОБСЕ о том, что на мероприятии в четверг планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". В дипмиссии подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано.
Заседание ОБСЕ – первое в этом году – проходит при участии всех 57 государств-членов. В его повестке, помимо ситуации вокруг Украины, анонсирован доклад главы МИД Польши Збигнева Рау. Он обозначит приоритеты своей страны, которая в этом году председательствует в ОБСЕ.
На международных переговорах при участии представителей России на этой неделе обсуждаются российские требования к США и НАТО. Москва настаивает на юридически обязывающих "гарантиях безопасности" от Запада, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического Союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.
В среду тема гарантий обсуждалась в Брюсселе на первом с 2019 года заседании Совета Россия -НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил после этих переговоров, что состоялся "серьёзный и прямой диалог", но между союзниками по НАТО и Россией остаются "значительные разногласия". Столтенберг, среди прочего, подтвердил позицию НАТО, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на приём в Североатлантический Союз новых членов.
Ранее США и другие страны НАТО, а также Украина заявляли о концентрации вблизи украинских границ до ста тысяч российских военных. Москва отвергает предположения о готовящемся вторжении на украинскую территорию. 9 декабря глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует такой операции.
В среду на фоне переговоров в рамках Совета Россия – НАТО появились сообщения о новых военных передвижениях России. Эксперты проекта Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что Россия за последнюю неделю перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны. В CIT сослались на анализ многочисленных видео, опубликованных в социальных сетях.
При этом 11 января в пресс-службе Западного военного округа России сообщили, что около 3 тысяч служащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Начался вывод войск миссии ОДКБ из Казахстана
В 14 регионах Казахстана отменили "критический красный" уровень террористической опасности. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. В частности, речь идет о столице страны Нур-Султане, а также о Шымкенте. В трёх регионах — в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжает сохраняться опасная ситуация. Там все так же продолжаются задержания "террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".
12 января казахстанские СМИ передали, что задержаны ещё 1700 подозреваемых в участии в погромах и столкновениях. Тем самым общее число задержанных в связи со вспышкой насилия возросло примерно до 10 тысяч человек. Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, куда граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о беспорядках.
Протесты, начавшиеся 2 января в Жанаозене на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники были недовольны двукратным ростом цен на сжиженный газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Касым-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.
5 января после того, как правительственные силы фактически потеряли контроль над крупнейшим городом Казахстана Алматы - в городе начались грабежи и мародёрства с участием вооружённых людей, Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой направить в страну военный контингент. Основу его составили российские военнослужащие.
11 января Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Сегодня начался вывод войск. Силы ОДКБ передают охрану социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана и готовят к погрузке технику и военнослужащих в самолёты Военно-транспортной авиации ВКС России для возвращения в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны России. Ранее сообщалось, что вывод войск и техники займёт не более 10 дней.
Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Алия 13 январяопубликовала в инстаграме пост, в котором впервые прокомментировала протесты в стране.
Она назвала произошедшее "трагическими событиями" и выразила соболезнования семьям погибших. "Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", — написала дочь Назарбаева
Официальной информации о числе погибших в ходе протестов и беспорядков в Казахстане нет. Ранее сообщалось, что погибли 164 человека. Власти назвали публикацию статистики "технической ошибкой".
Президент Токаев назвал протесты и беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят "иностранные терористы", но о каких странах речь, не уточнил. На фоне протестов Токаев распустил правительство и объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Он также заявил, что именно из-за действий первого президента "в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей".
Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, задержанного по делу о госизмене, заподозрили в попытке насильственного захвата власти. Масимов – один из самых влиятельных политиков в последние годы правления Назарбаева. Он дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента.
Джоковича включили в жеребьевку Чемпионата Австралии
Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новача Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщается на сайте турнира.
Жеребьевку перенесли на час, поскольку до сих пор неясно, будет ли Джокович участвовать в чемпионате. Ему грозит год лишения свободы из-за недостоверной информации в анкете на получение визы.
Первый в сезоне турнир по теннису пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. В случае участия Джокович встретится на корте с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Решение о его участии власти Австралии должны принять до конца дня. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом.
- Джокович прилетел в Австралию 5 января. Пограничный контроль посчитал, что спортсмен безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. Позже выяснилось, что в анкете также есть неточность. Там было сказано, что последние две недели Джокович не путешествовал две недели, однако он ездил в Испанию. Его задержали и отобрали телефон. Затем власти аннулировали его визу и выдали решение о депортации из Австралии.
- Спортсмен обжаловал решение в суде и выиграл дело. Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции на время разбирательства. Спортсмен приступил к тренировкам в Мельбурне.
- 12 января Джокович объяснил несостыковки в документах тем, что ошибку совершил его агент, который заполнял анкету.
Мовсар Евлоев снялся с поединка против Илии Топурия из-за коронавируса
Российский и казахстанский боец UFC Мовсар Евлоев на своей странице в Instagram рассказал, что не выступит 22 января против испанца грузинского происхождения Илии Топурия из-за коронавируса.
«Я заболел новым коронавирусом. К сожалению, зараза настигла меня на завершающей стадии моего трех месячного тренировочного сбора перед самым боем. Нужно излечить болезнь, а затем пройти реабилитацию для восстановления дыхательной способности легких. На все воля Всевышнего. Самое досадное для меня это то, что не смог порадовать всех тех, кто ждал этого боя. Обещаю сделать все, чтобы быстрее вернутся в октагон. Буду тренироваться еще упорнее. Тем временем, мой соперник продолжает оскорбления, которые сам начал. Бой рано или поздно состоится, там мы с него и спросим», – написал Евлоев.
Поединок между спортсменами должен был состояться 22 января на турнире UFC 270.
«Плохие новости! Мовсар снялся с боя. Мы знали, что это произойдёт. Дэн Иге, ты готов к битве? Дай мне знать как можно скорее. Надеюсь, что встретимся 22 января. Погнали!» — написал Топурия в своём Twitter-аккаунте.
Ранее Топурия заявлял, что отправит Евлоева в нокаут в первом раунде. Евлоев ответил ему: «Продолжай мечтать, испанец. Ты не матадор, ты — красная тряпка, которой я вытру пол в октагоне».
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 48 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 359.
За сутки в стране выявили 5326 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 474 теста: PCR-тестов – 23 445, экспресс–тестов на антиген – 32 029.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,6%, за последние 14 дней составляет 8,86%, за неделю – 9,91%.
Выздоровели еще 3044 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 979 235, выздоровевших – 922 411.
В настоящее время в Грузии 42 439 активных случаев инфицирования, 4436 пациентов лечатся в клиниках, 1047 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9700 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 588 299.
Президент Грузии поблагодарила Столтенберга за поддержку суверенитета Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Йенс Столтенберг сделал важное заявление. В это трудное геополитическое время мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров, что они продолжат поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», – написала Зурабишвили в Twitter, комментируя заявления Столтенберга, которые он сделал после заседания в формате Совета Россия-НАТО.
По итогам заседания в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что союзники по Альянсу призвали Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. Он также добавил, что «у России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет».
В МИД РФ при этом заявили, что формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах.
Саакашвили сообщил, что предстанет на суде и «скажет свое слово»
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня намерен появиться в Тбилисском городском суде – он примет участие в рассмотрении дела о незаконном пересечении границы.
В связи с этим соратники экс-президента в основанной им партии «Единое национальное движение» анонсировали акцию возле здания суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Перед Новым годом Саакашвили был выписан из госпиталя и переведен в тюрьму в городе Рустави. Накануне он сам выразил желание прибыть на суд — соответствующая запись появилась на странице Саакашвили в Facebook.
При этом Саакашвили прокомментировал решение суда по поводу дела, возбужденного против лидеров оппозиционной парламентской партии «Лело», бывших банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«Очень хорошо, что режим не рискнул арестовать Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Авто Церетели по обвинению, высосанному из пальца. Конечно же, они вынесли абсолютно фейковое заключение. Как всегда, мне понравилось, как достойно держались все это время «подсудимые». Ни на минуту в них не чувствовалось ни страха, ни сомнения.
После того, как после вынесенного по моему вопросу объективного решения был принят закон и упразднен офис Государственного инспектора, городской суд также отменил решение этого ведомства по моему делу. «Лиса привела в свидетели собственный хвост», — так выглядит это правительство и его суд.
Завтра я приду в «суд» и скажу свое слово. Встретимся 13-го, в 13:00», – сказано в записи на странице Саакашвили в Facebook.
- Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Валуев возглавил совет при Минприроды РФ. Ранее его обвиняли в браконьерстве
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев назначен главой экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
При этом ранее, как отмечают СМИ, Валуев был одним из автором закона о легализации вольерной охоты и поддержал поправки, которые разрешают убивать краснокнижных животных в "исключительных случаях".
Кроме того, Валуева неоднократно обвиняли в браконьерстве. Весной 2013 года депутат опубликовал в соцсетях несколько фотографий с тушами убитых животных - в частности, медведя и бобра. Охотился он на юге Архангельской области, где весной подобные действия запрещены.
Местные жители обращались в Следственный комитет, ведомство проводило проверку, по итогам которой уголовное дело против Валуева возбуждено не было. В официальном ответе СК было сказано, что добыча бобра не причинила крупного ущерба животному миру Архангельской области, а на убийство медведя депутат предъявил лицензию.
США ужесточили санкции против КНДР. В список попала российская компания
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.
Ужесточение санкций последовало за информацией о новых ракетных испытаниях в КНДР, включая два запуска за последнюю неделю.
"Сегодняшние решения – часть усилий США, направленных на то, чтобы не допустить развития Пхеньяном программ по созданию оружия массового поражения и испытанию баллистических ракет", - заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон. Он указала на то, что КНДР продолжает использование представителей за рубежом для незаконного доступа к товарам для оружия.
Новые санкции затронули, в частности, россиянина Романа Аларя и российскую компанию "Парсек" - с формулировкой "за содействие распространению оружия массового поражения и средств его доставки". Отмечается, что компания "Парсек" зарегистрирована в Москве.
Также ограничительные меры вводятся в отношении граждан КНДР, связанных со Второй северокорейской академией естественных наук (SANS). Один из них, как отмечается, проживает во Владивостоке и отвечает за доставку телекоммуникационного оборудования из России. Четверо северокорейцев из "черного списка", связанных с SANS, проживают на территории КНР.
Санкции предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.
По данным проекта "РБК Компании", ООО "Парсек" было зарегистрировано в сентябре 2009 года. Его учредителями значатся Георгий Шацило , Артём Калинкин и Роман Аларь, генеральным директором указан Калинкин. Компания занимается розничной торговлей. РБК отмечает, что направило запрос в "Парсек".
Москва считает формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой
Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Я еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски… Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО – это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо», – сказал Грушко журналистам по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
Он отметил, что подобное записанное на коленке «бухарестское решение» сегодня возводится в ранг государственной политики.
По его словам, «опьяненный перспективой вступления в НАТО бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пустился на военную авантюру».
По итогам заседания в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу призвали Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. Он также добавил, что «у России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет».
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