Суд оштрафовал «Миссис Крым – 2022» за песню «Червона калина»

Суд в аннексированном Россией Крыму назначил штраф в размере 40 тысяч рублей "Миссис Крым - 2022" Ольге Валеевой за исполнение песни "Червона калина". Об этом сообщает РИА Новости.

Подруга Валеевой, вместе с которой она спела песню, получила 10 суток ареста. Женщин признали виновными по административным статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Наказание для Валеевой было менее строгим из-за того, что у неё есть несовершеннолетние дети. В телеграм-канале российской полиции Крыма была опубликована видеозапись, на которой две женщины извиняются за исполнение песни "Червона калина". Их лица на видео скрыты.

Ролик, на котором Валеева исполняет вместе со своей подругой песню "Червона калина", был выложен ей на свою страницу инстаграм. Позднее запись была удалена. Валеева заявила, что не знала о смысле песни, и попросила перестать "писать ей оскорбления в соцсетях".

В сентябре российский суд в Бахчисарае привлёк к административной ответственности шестерых организаторов и участников крымскотатарской свадьбы за воспроизведение песни "Червона калина". Им назначили штрафы и административные аресты. Суд назвал композицию "боевой песней украинских националистов". Российские телеграм-каналы опубликовали видео публичных "извинений" владельца ресторана и диджея. Ресторан, где проходил праздник, закрыли на проверку.

Песня приобрела особенную популярность в Украине и в мире после российского вторжения в страну. Она, в частности, легла в основу композиции "Hey Hey, Rise Up!", записанной группой Pink Floyd с вокалистом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Официального запрета на исполнение или воспроизведение песни в России нет.