Суд освободил Навального от ответственности по четырем эпизодам

Мосгорсуд освободил оппозиционера Алексея Навального от уголовной ответственности по четырем эпизодам дела по обвинению в экстремизме за истечением сроков давности. Об этом пишет издание «Медиазона», проанализировавшее аудиозапись из зала суда.

Согласно приговору, политика освободили от ответственности по статьям о реабилитации нацизма; о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий; о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, и о публичных призывах к экстремизму.

Таким образом, суд признал Навального виновным по статьям о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

По первым двум статьям политику назначили 15 лет колонии. По третьей статье Навальному дали четыре года колонии с запретом пользоваться интернетом в течение двух лет.

В общей сложности с учетом уже отбытого с 2021 года срока Навальный проведет в колонии 19 лет.

Особый режим означает, что политик будет содержаться в максимально строгих условиях, схожих с теми, что положены приговоренным к пожизненному заключению.

В колониях особого режима осужденные находятся под усиленным контролем, на окнах и дверях могут быть двойные решетки, перемещение заключенных возможно в полусогнутом состоянии. У содержащихся на особом режиме серьезно ограничены переписка и свидания. В случае если Навальный будет отправлен на строгие условия особого режима, он будет иметь право только на одно длительное свидание в год.

Навальный и его соратники считают дело политически мотивированным. Сам оппозиционер призвал своих сторонников продолжать борьбу с режимом Владимира Путина.

Второй обвиняемый по делу об экстремизме – бывший технический директор канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный получил восемь лет колонии общего режима.