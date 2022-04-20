Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции «Эхо Москвы»

Будущее отношений с Грузией «зависит от многих факторов», – заявил кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в интервью РИА Новости.

«Все зависит от политики Грузии. Народ Южной Осетии свой выбор уже сделал в 1992 году. Но до 2002-2003 годов был период, когда торговые связи стали налаживаться с населением Грузии. Однако Михаил Саакашвили, как мы помним, с подачи Запада разрушил то, что с трудом удалось склеить после агрессии конца 80-х – начала 90-х, что привело к военному противостоянию и в 2004, и в 2008 годах между Грузией и Южной Осетией. Результатом войны 2008 года стало признание Южной Осетии со стороны РФ и ряда государств. В настоящее время диалог с Грузией ведется в формате Женевских дискуссий и встреч МПРИ (механизм по предотвращению и реагирования на инциденты). Других контактов нет, а возможны ли они в будущем в том же формате, как до 2004 года – зависит от многих факторов», – сказал Гаглоев.

Югоосетинский политик при этом заявил о «генетической верности» союзу с Россией.

«Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне. Часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии по всей России столько же, сколько в республике. Абсолютное большинство наших жителей имеет российское гражданство с 90-х годов. Мы связаны с Россией исторически и духовно. Мы помним август 2008 года, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация – наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским. И наш союзнический долг – это, прежде всего, законность на нашей территории и экономическая самостоятельность», – сказал он.

Говоря об инициативе действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, Гаглоев отметил, что «столь важное решение не принимается в одностороннем порядке».

«И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», – сказал Гаглоев, добавив, что «воссоединение с Северной Осетией в составе России – вековая мечта осетинского народа».

Гаглоев подтвердил, что провел в Москве встречу с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Он подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса», – заявил Гаглоев.

Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур должен пройти 28 апреля.