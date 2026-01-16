Суд отпустил Юлию Тимошенко под залог в 760 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко под залог в размере 33 миллионов гривен (760 тысяч долларов). Прокурор запрашивал 50 миллионов гривен (один миллион долларов).

«Центр противодействия коррупции» указывает, что политик должна сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с рядом депутатов, сдать загранпаспорт, а также посещать суд, следователя и прокурора, если они ее вызовут. Кроме того, Тимошенко не может покидать Киевскую область.

Тимошенко ранее заявила, что её счета заблокировали до решения суда о мере пресечения, не оставив возможности заплатить залог.

Перед заседанием суда Тимошенко вновь назвала дело «исключительно политическим». Её подозревают в подкупе депутатов Верховной рады за голосование «за» или «против» определенных законопроектов.

Отвечая на вопрос журналистов, не предлагала ли она депутатам деньги, Тимошенко заявила, что «никогда в жизни такого разговора не было».

На упоминание того, что на записях, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), есть фраза о желании «разрушить большинство», Тимошенко также заявила, что такого не было.

«Я надеюсь, что сегодня нам дадут эти материалы – оригинал – для экспертизы. И мы проведем независимую экспертизу, которая даст все ответы на все вопросы. Это абсолютно заказное политическое действо», – подчеркнула Тимошенко.