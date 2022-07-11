Суд счёл кавычки в «спецоперации» обоснованием дискредитации армии РФ

Члены муниципальных собраний начали покидать правящую партию «Грузинская мечта» в знак солидарности с Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Созаром Субари.

В конце июня депутаты, возглавляющие три парламентских комитета, покинули ряды «Грузинской мечты», обещав рассказать обществу о событиях, «развивающихся за кулисами грузинской политики». Впоследствии с их стороны неоднократно прозвучали заявления о том, что Запад пытается втянуть Грузию в войну. На прошлой неделе Кавелашвили раскритиковал посла США в Грузии Келли Дегнан и обвинил ее в поддержке «радикальной оппозиции», которая желает отстранить от власти «Грузинскую мечту».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня об уходе из партии власти объявил заместитель председателя сакребуло (горсовета) Лагодехского муниципалитета Георгий Гамбашидзе. Чиновник считает, что правящая партия должна говорить «больше правды». Комментарии Дегнан он расценивает, как оскорбление депутата парламента Грузии и неприемлемое для дипломата поведение.

«В мою «Грузинскую мечту» не вписывается то, что представитель главной дружественной страны в этой стране даже не дочитывает адресованное ему письмо до конца и оскорбляет Мишу Кавелашвили, депутата парламента Грузии. Лично для меня это тревожная новость и красная черта», – пишет Гамбашидзе в Facebook.

Он добавил, что теперь будет «более свободно говорить на подобные темы». Одновременно чиновник подчеркнул, что его заявления «создали бы серьезные неудобства» для правящей команды, если бы он продолжил оставаться членом партии.

Своих коллег от подобных решений он предостерег, указав, что «Грузинская мечта» «не должна потерять большинство в каком-либо округе».

Несмотря на это, вскоре об уходе из правящей партии также объявил заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» в горсовете Чиатура Николоз Самхарадзе. Он подчеркнул, что полностью согласен с Гамбашидзе.

«На мой взгляд, есть много вещей, которые можно сказать прямо, и это гарантирует, что настоящие друзья не будут разговаривать с нами как представители ЦК… Все три члена парламента, покинувшие «Грузинскую мечту», владеют в тысячу раз большей информацией, чем мы, но я считаю, что и эти люди нуждаются в нашей поддержке», – пишет Самхарадзе на своей странице в Facebook.

На этом заявления не закончились. Об уходе из «Грузинской мечты» объявил заместитель председателя фракции правящей партии в горсовете Терджола Омар Джихвашвили. Он указал, что говорить правду «очень сложно», однако он тоже хочет быть в рядах тех, на кого «возложено это бремя».​