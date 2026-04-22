Суд в Азербайджане приговорил россиянина к четырём годам колонии

Суд в Азербайджане приговорил российского предпринимателя и программиста Александр Вайсеро к четырём годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Это первый приговор по делу задержанных в июне 2025 года в Баку граждан России.

По версии следствия, Вайсеро легализовал 727 тысяч манатов (больше 427 тысяч долларов), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Чтобы скрыть происхождение средств, подсудимый переводил деньги частями на банковские карты, оформленные на разных людей, утверждают следователи.

Вайсеро приехал в Баку из Екатеринбурга в июне 2025 года как турист. 1 июля его задержали вместе с ещё семью россиянами на фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Позднее им предъявили обвинения, в том числе в киберпреступлениях и транзите наркотиков из Ирана.

Обострение отношений между странами произошло после задержаний по уголовным делам 20-летней давности представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге летом 2025 года. Тогда в ходе операций погибли два человека. Азербайджанская экспертиза установила, что причиной смерти стали действия сотрудников российских правоохранительных органов во время задержания.

После событий Екатеринбурге в Баку была задержана группа россиян. С тех пор они остаются под арестом.

13 апреля суд в Екатеринбурге приговорил к 24 годам заключения бывшего главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински. Такой срок он получил по совокупности двух приговоров – в марте его приговорили к 22 годам заключения по обвинению в убийстве и покушении на убийство а 2001 и 2011 годах, а в апреле – к девяти годам по делу о применении насилия к правоохранителю.