Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода экстремистскими

Выписка экс-президент Грузии Михаила Саакашвили из больницы и его возвращение в тюрьму на данном этапе не планируется. Об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в интервью телеканалу «Рустави 2».

После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале. 20 октября третьего президента перевели туда из тюремной больницы в Тбилиси.

«На данном этапе его выписка не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры. Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка», - сказала Тикарадзе.

Она также исключила, что Саакашвили будет переведен на лечение за границу. По ее словам, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь на родине.

«Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение», - сказала глава Минздрава.

Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Со ссылкой на источники в пенитенциарной службе и горийском госпитале телеканал «Мтавари» передает, что перевод состоится в течение недели.