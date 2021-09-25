Суд в Италии освободил лидера каталонских сепаратистов Пучдемона

Суд в Италии отпустил из-под стражи лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона. Адвокат рассказал, что его экстрадицию в Испанию обсудят на заседании в октябре.

Пучдемона задержали в пятницу, 24 сентября, на острове Сардиния по запросу испанских властей. Теперь итальянский суд хочет установить, обладал ли политик правом на неприкосновенность в момент ареста. На Сардинию он приехал в качестве члена Европарламента для участия в культурном фестивале.

В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях, а также считают его главным организатором референдума о независимости Каталонии. Голосование прошло в 2017 году. Мадрид посчитал его незаконным, а Конституционный суд страны запретил проводить референдум.

Когда власти распустили парламент Каталонии, Пучдемон бежал из страны. Несколько его соратников были приговорены в Испании к тюремным срокам. Летом нынешнего года они были амнистированы, однако на Пучдемона это решение не распространяется.

В начале сентября The New York Times и другие СМИ сообщали о том, что соратники Пучдемона могли обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. По данным журналистов, советник Пучдемона встречался в Москве с действующими представителями спецслужб и властей.

Россия неоднократно заявляла, что не занимается вмешательством в дела иностранных государств.