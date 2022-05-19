Янукович был заочно арестован за незаконное пересечение границы

На процессе в Соломенском суде Киева прокуратура запросила для российского сержанта Вадима Шишимарина пожизненный срок лишения свободы.

21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Шишимарина судят по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Его обвиняют непосредственно в убийстве безоружного человека. По данным следствия, 28 февраля этого года сержант выстрелил в голову 62-летнему местному жителю Александру Шелипову, который ехал на велосипеде. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.

Накануне Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил, чтобы «от него отстали». «Прапорщик Макеев отдал приказ стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас «сдаст». Я выстрелил короткой очередью», – сказал Вадим Шишмарин.

В четверг на процессе выступила потерпевшая по делу – вдова убитого Екатерина Шелипова. Она рассказала, что была в тот день дома (ее муж погиб неподалеку) и слышала выстрелы, а когда вышла во двор и подошла к калитке – увидела Шишимарина с автоматом в машине. Потерпевшая сказала, что хотела бы для 21-летнего российского военного пожизненного срока. «Но, если его поменяют на наших защитников «Азовстали», я не буду против», - добавила Екатерина Шелипова.

По данным корреспондента «Би-би-си», адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным.

Российские посольство и консульство в Киеве закрыты с первого дня войны, так что консульской поддержки у подсудимого также нет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил в среду Би-би-си, что у Кремля «нет информации» по этому делу.

Слушания дела Вадима Шишимарина - первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.