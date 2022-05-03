Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил депутата Верховной рады трёх созывов и бывшего кандидата на пост президента Украины Олега Царёва к 12 годам заключения. Он признан виновным в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины и к насильственному изменению конституционного строя, сообщает издание "Судебный репортёр".

Речь идёт о высказываниях бывшего депутата в эфирах российских телеканалов в 2014 году. Царёв критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти, вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, напоминает издание. Позднее Киев обвинял его в участии в деятельности пророссийских сепаратистов.

В феврале газета Financial Times писала, что Царёв может быть кандидатом на пост главы пророссийского правительства, которое Москва хочет установить после вторжения в Украину. Он это отрицал.

В марте он призывал главу военной администрации и мэра Кривого Рога сдать город российской армии, напоминает "Украинская правда", кроме того, он приезжал в районы Киевской области, которые контролировались российской армией.

За это он объявлен подозреваемым в уголовном деле о коллаборационизме. Ему грозит пожизненное лишение свободы.