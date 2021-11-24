Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»

Адвокат Евгений Смирнов, защищающий экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию. Об этом он сам сообщил The Insider.

Смирнов в разговоре с изданием не исключил, что ему придется остаться в Грузии. В то же время «Новой газете» он сообщил, что не уехал на постоянное место жительства в эту страну.

«У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени», – сказал он.

Защитник рассказал, что в отношении адвокатов Сафронова, было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств.

«Инициатор всего этого – следователь [ФСБ Александр] Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», – сказал Смирнов.

Он отметил, что его подзащитный находится почти в полной информационной изоляции.

«С первого дня следствия ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию», – объяснил Смирнов.

Адвокат уточнил, что на защиту Сафронова это не повлияет.

«У нас создана отличная команда защитников, благодаря чему можно участвовать в деле из любой точки земного шара, ведь самое главное в защите – разработка стратегии и составление документов», – добавил он.

Ранее Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении Смирнова. Поводом для этого стала жалоба ФСБ, поданная в Минюст, где утверждалось, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного – физика Виктора Кудрявцева, которому тоже вменялась в вину госизмена – в апреле ученый скончался.

Против другого защитника Сафронова Ивана Павлова весной было возбуждено уголовное дело в связи с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что защитник передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

В отношении него открывали два дисциплинарных производства, лишать адвокатского статуса палата его не стала. Минюст это решение обжаловал.

В сентябре Павлов уехал в Грузию, а в конце октября узнал от Сафронова, что его самого объявили в розыск.

В начале ноября его и еще четырех экс-сотрудников самоликвидированного объединения «Команда 29» Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».