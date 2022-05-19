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Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Ивана Жданова
Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Его обвиняют по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Жданов арестован заочно на 2 месяца. Он объявлен в международных розыск. Оппозиционеру предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, мошенничестве в особо крупном размере и сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества.
Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией. Он один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Росфинмониторинг внёс Жданова в список экстремистов. В 2021 году он уже был заочно арестован за "злостное неисполнение решения суда".
Другие новости дня
Face, «Порнофильмы» и «Нервы» дали в Тбилиси концерты в поддержку Украины
В Тбилиси два дня подряд шли совместные концерты рэпера Face и групп «Порнофильмы» и «Нервы». Все билеты на концерты были распроданы.
Во время концертов артисты выступали, обернувшись в украинские флаги, со сцены кричали «Россия будет свободной!», «Слава Украине!», «Живе Беларусь!», пишет русская служба Би-би-си.
Музыканты объединились и организовали благотворительный тур Stand with Ukraine. Прибыль от продажи билетов и донатов они направят в поддержку пострадавшим от войны украинцам.
Концерты уже прошли в Тель-Авиве и Тбилиси. Следующие в списке – Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава, Гданьск и Вроцлав.
WSJ: сотрудники российского офиса Google уехали в Дубай
Американская корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, многие из них переехали в Дубай. Об этомпишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сколько сотрудников уехало из России, в статье не уточняется. Ряд сотрудников предпочел остаться в стране и уволиться из корпорации.
Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.
В среду, 18 мая Google объявил о банкротстве своей дочерней фирмы в России.
"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, расчеты с поставщиками и продавцами, а также выполнение других финансовых обязательств", — объявила компания.
В конце декабря прошлого года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере более семи миллиардов рублей за отказ корпорации удалять запрещённую в России информацию. В начале мая этого года судебные приставы решили принудительно взыскать с Google сумму штрафа. Помимо властей, на компанию подавали в суд прокремлевские СМИ - НТВ и "Царьград".
Google планирует сохранить в России доступ к своим сервисам - поиску, YouTube, картам и почте Gmail.
Разбившийся в Китае Boeing 737 намеренно направили в землю
Разбившийся 21 марта на юге Китая Boeing-737 был намеренно направлен в землю. К такому выводу пришли американские эксперты, которые занимаются расследованием катастрофы и изучили данные бортовых самописцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на The Wall Street Journal.
Данные бортовых самописцев показали, что команду о резком снижении самолета отдали из кабины пилотов. Эксперты изучают действия пилота, однако они не исключают, что в кабину мог попасть посторонний. Авиаэксперты из Китая, которые также выясняют причины катастрофы, не обнаружили никаких технических неполадок, которые могли бы привести к крушению самолета.
Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая. Все 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли. Разбившемуся лайнеру было около 7 лет, China Eastern Airlines его первый владелец. До катастрофы ни в какие серьезные происшествия самолет не попадал.
Рамзан Кадыров впервые назвал общую численность чеченских военнослужащих в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы школьников и студентов во время просветительского марафона «Новые горизонты», впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины.
«У нас сегодня там.. наших ребят около трех тысяч. Вчера они забрали несколько населенных пунктов, сегодня вторая группа потихоньку очищает Луганск и Донецк. У меня есть практика войны – вначале [у нас] были ошибки, чуть-чуть недоработки были, но сейчас 100% идем по плану. Ситуация спокойная», – сказал Кадыров во время прямого эфира. Его слова также приводит ЧГТРК «Грозный».
Два дня назад Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев, отправленных из Чечни для участия в войне против Украины - в нем указано 2 425 человек, пишет Кавказ.Реалии. Это не только жители республики, но и уроженцы других регионов России. Сообщается, что из общего числа были убиты порядка 100 чеченских военнослужащих, около 300 человек были ранены и еще 60 «сбежали». Тогда же журналисты выяснили, что некоторые «добровольцы» ранее были судимы по особо тяжким статьям за мошенничество, убийство, производство наркотиков, незаконный оборот оружия и призывы к экстремизму.
- В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины. В сообщении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину. Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется.
- Кадыров ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
- При этом чеченские власти не раскрывают точное число потерь среди своих военных. 1 марта глава республики Рамзан Кадыров признал гибель двоих – это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля агентство «Чечня Сегодня» опубликовало заметку, из которой известно о гибели еще семерых военных из региона: это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов. По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты порядка 60 уроженцев Чечни.
В Щёлково в среду было подожжено здание военкомата
В подмосковном городе Щёлково в среду было подожжено здание военкомата, сообщают издания Baza и «Осторожно, новости».
В здание были брошены по меньшей мере две бутылки с зажигательной смесью, бросавшего ищут. По данным Baza, от огня пострадала комната с документацией.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 12 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
В ночь на воскресенье нападению подверглись военкоматы в поселке Пронск Рязанской области и в Волгограде. 13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось также о случаях поджога военкоматов в Подмосковье и Мордовии. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.
Посольство Соединенных Штатов возобновило работу в Киеве
Посольство США возобновило в среду работу в Киеве - спустя более чем три месяца после того, как оно приостановило её из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Американские дипломаты покинули столицу Украину 14 февраля, за 10 дней до вторжения. Работа посольства была организована во Львове. После начала широкомасштабной войны на какое-то время дипломаты выехали в Польшу, однако часть работников посольства приезжала во Львов, чтобы решать неотложные задачи.
Решение о возвращении в Киев было принято после отступления российских войск от города. В апреле и мае в Киев вернулись дипломаты ряда стран, которые ранее покинули столицу Украины.
Над зданием посольства США в среду вновь поднят государственный флаг. Пока в Киеве будет работать ограниченное число дипломатов. Ожидается, что оно будет постепенно увеличиваться.
Россия выслала дипломатов из стран ЕС и закрыла бюро канадской CBC
Россия высылает 34 сотрудника дипломатических миссий Франции, 27 – Испании и 24 – Италии. Им дали две недели на то, чтобы покинуть страну. Как заявил российский МИД, эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов после начала войны России против Украины.
Российских дипломатов выслали из Франции в начале апреля. Сообщалось, что их деятельность «противоречит интересам безопасности». Одновременно с этим стало известно о том, что Париж объявил персона нон грата шесть сотрудников посольства России, которые, как утверждается, осуществляли разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Также из-за угрозы безопасности в начале апреля из Испании были высланы 25 сотрудников российского посольства, а из Италии – 30.
Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран началась после появления свидетельств вероятных военных преступлений российской армии в Буче под Киевом, где после ухода из города российских военных были обнаружены тела мирных жителей со следами пыток и огнестрельными ранениями. Дипломатов выслали практически все страны ЕС, Россия сообщает об ответных мерах.
Также в среду представитель МИД России Мария Захарова заявила о закрытии в Москве корпункта канадской телерадиовещательной корпорации CBC. По словам Захаровой, аккредитации и российские визы журналистов будут аннулированы. Это решение в МИД тоже называют «ответной мерой». Ранее Оттава запретила вещание российского телеканала RT.
Кроме того, во вторник Канада расширила ограничения для граждан России, Беларуси и Украины, которые находятся под санкциями из-за войны в Украине. Среди них - президент России Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь они и члены их семей не смогут въехать в Канаду. Об этом заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.
Старший советник главы Госдепартамента США прибыл в Грузию с официальным визитом
Главный советник главы Госдепартамента США по вопросам политики Дерек Шолле находится в Тбилиси для обсуждения текущей ситуации и дальнейшего развития страны, подтвердили в посольстве США, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ходе официального визита Шолле встретится с представителями правительства Грузии, оппозиционных партий и лидерами гражданского общества.
«Советник госсекретаря планирует обсудить пути двустороннего сотрудничества, чтобы помочь Грузии построить сильную, безопасную и процветающую демократию», - сообщает посольство.
Шолле начал визит с посещения грузинского монастыря и храм первой половины VII века Джвари. Посольство США поддерживает его сохранение. С момента установления дипотношений между двумя странами на сохранение истории и культуры Грузии было выделено более двух миллионов долларов.
Шолле прибыл в Тбилиси в рамках международного турне. До Грузии он посетил Молдову, а после переговоров в Тбилиси отправится в Великобританию.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сегодня на брифинге в Вашингтоне отметил необходимость дальнейшего укрепления основ демократии в Грузии, что включает в себя демократические институты, верховенство закона и свободную работу независимых СМИ. Он подчеркнул, что США рассматривают Грузию как стратегического партнера и готовы оказывать поддержку в проведении реформ.
Член Еврокомиссии: шестой пакет санкций против РФ «пока остановлен»
Страны ЕС на данный момент не смогли договориться о шестом пакете санкций в связи с российским вторжением в Украину, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти. Об этом в эфире итальянского канала Rai News 24 заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
По его словам, шестой пакет «по известным причинам пока стоит». Член Еврокомиссии добавил, что надеется на достижение компромисса.
Санкции на уровне ЕС вводятся единогласным решением стран, входящих в союз. Шестой пакет заблокировала Венгрия, заявившая о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС.
Вопрос обсуждался накануне на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Соглашение не было достигнуто. Официально Венгрия требует компенсации в размере 18 млрд евро. По данным Reuters, на переговорах в понедельник Будапешт говорил о значительно меньших суммах - примерно 750 миллионов на расширение мощности нефтепровода из Хорватии и от 500 до 700 - на модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Последний вопрос стал камнем преткновения, поскольку по правилам ЕС такая прямая поддержка частных НПЗ невозможна. Стороны продолжают переговоры, однако неясно, когда они дадут какой-либо результат.
Большинство стран ЕС не согласно с исключением эмбарго на импорт нефти из шестого пакета, поскольку именно эмбарго составляет его ключевую часть. Ранее из проекта уже был исключен запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами.
Встреча Столтенберг-Гарибашвили прошла в резиденции генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что переговоры все же состоятся, но без представителей СМИ.
Как пишет Столтенберг в соцсети Twitter, на встрече обсудили «незаконную войну России в Украине».
«НАТО полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны выбирать свой собственный путь, включая евроатлантические устремления Грузии», – пишет Столтенберг.
По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече было подчеркнуто, что евроатлантические устремления Грузии – важнейший приоритет внешней политики и безопасности страны. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде.
«Стороны выразили надежду, что прогресс Грузии и её устремления будут надлежащим образом отражены в дальнейших решениях альянса, с точки зрения политической поддержки устремлений страны и усиления её практических возможностей», – сказано в заявлении грузинской стороны.
Отметим, что сегодня же Столтенберг принял послов Швеции и Финляндии, которые передали ему официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
Таджикистан объявил о начале «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области
Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), передает таджикская служба Радио Свобода.
По данным МВД, в Рушанском районе страны произошли столкновения между правительственными войсками и местными жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.
"17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма на участке автодороги в Рушанском районе", – утверждает ведомство.
МВД Таджикистана не сообщает о жертвах в Рушане, однако, по некоторым данным, ранения получили несколько человек.
Ведомство сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, отметив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации". О каких конкретно организациях идет речь, МВД не говорит.
По информации местных СМИ, в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно, в настоящее время интернет в ГБАО отключен, отмечает Радио Озоди.
14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова, освобождении активиста Амриддина Аловатшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов.
Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, 16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.
По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщают, что ранения получили и несколько участников протеста.
Прокуратура ГБАО возбудила по факту протестов уголовное дело. Организаторам акций пригрозили уголовным делом о терроризме. Представитель прокуратуры Парвиз Орифзода заявил, что, если Мамадбокиров и его сторонники будут пытаться организовать новые протесты, власти будут жестко пресекать эти попытки как террористический акт.
Российский военный на суде в Киеве признал вину в убийстве 62-летнего безоружного украинца
Российский военнослужащий Вадим Шишимарин во время судебного процесса в Киеве полностью признал вину, пишет украинское издание "Ґрати". Это первое дело о военных преступлениях российских военных в Украине, которое дошло до суда с 24 февраля 2022 года.
Шишимарину 21 год, он сержант российской армии и командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. По версии следствия, 28 февраля он убил 62-летнего Александра Шелипова, который был без оружия.
Прокурор Андрей Синюк ранее сообщил, что обвиняемый во время следствия признал вину, а Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором сержант говорит, что инцидент произошел после того, как колонну российской техники обстреляли украинские военные.
По словам Шишимарина, отступая, он и его сослуживцы захватили гражданский автомобиль "Фольксваген". По дороге они увидели безоружного мужчину, который разговаривал по телефону. "Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь, он упал, мы поехали дальше", – сказал он.
Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Шишимарин ответил: "Да". "Полностью?" – уточнила судья. Российский военный ответил утвердительно.
Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что вещественными доказательствами обвинения являются телефон, по которому говорил потерпевший, и пять автоматов. "Сторона обвинения готова доказывать вину Шишимарина. Мы вызовем в суд свидетелей, представим протоколы проведения следственных действий и другие доказательства", – приводит его слова издание.
Шишимарина защищает адвокат Виктор Овсянников.
Суд позже отложили на 19 мая из-за большого количества журналистов. По словам судьи, на заседание суда пришли более 150 представителей СМИ.
Близ грузинского села Зардианткари возобновилась т.н. бордеризация
Близ села Зардианткари в Горийском муниципалитете Грузии возобновилась т.н. бордеризация. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя мэрии в селе Мераба Махарашвили.
В СГБ Грузии информацию подтвердили, заявив, что незаконные работы ведутся на оккупированной территории.
В Пограничной службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что работы по одностороннему обустройству де-факто границы ведутся на участке протяженностью около 700 метров в окрестностях населенного пункта Хелчуа.
«Следует отметить, что указанная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законодательством республики в пограничной сфере, а также общепринятыми нормами международного права и имеет целью, прежде всего, обеспечить безопасность местных жителей и локализовать противоправные устремления к государственной границе и на подступах к ней. С учетом данных аспектов считаем деструктивными действия отдельных лиц, в интересах создания благоприятных условий для своей контрабандной и иной противоправной деятельности, препятствующих работе пограничных органов республики», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского КГБ.
В рамках процесса бордеризации югоосетинские власти и российские пограничники обычно устанавливают заграждения из колючей проволоки и заборы, роют рвы. Зачастую эти преграды проходят прямо по сельскохозяйственным угодьям местных жителей. Нередко за ограждениями оказываются кладбища и источники воды, которыми пользуются целые села.
Минобороны РФ: из «Азовстали» вышли 959 украинских военных
Министерство обороны России заявило, что 959 украинских военных были вывезены с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 80 раненых. Украинские военные доставлены на территорию, подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам. По терминологии российского ведомства, они "сдались в плен".
Украинские власти пока не комментировали последнее заявление Минобороны России. Однако ранее они подтвердили, что военные покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно.
Украинские военные начали покидать "Азовсталь", последний удерживаемый ими объект в Мариуполе, 16 мая. Накануне не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода в сопровождении пророссийских вооруженных сил. Позднее Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".
Дальнейшая судьба украинских военных, вывезенных из Мариуполя, неясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с "Азовстали" планируют вернуть домой через процедуру обмена.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего "обмен нацистских преступников". Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка "Азов" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.
В Следственном комитете России сообщили о планах допросить украинских военных, выехавших на территорию "ДНР".
- Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Китай резко сократил экспорт технологий в Россию
В марте экспорт китайских технологий в Россию снизился в несколько раз. Вероятно, Китай опасается нарушить санкции, введённые США в отношении России. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.
По сравнению с февралём, в марте поставки смартфонов из Китая в Россию упали на 67%, ноутбуков — на 40%, а экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования сократился на 98%. Это следует из последних данных о торговле Китая, сообщила Раймондо. Она назвала падение китайского экспорта в Россию "признаком осторожности Пекина относительно нарушения торговых запретов, введённых США".
Американские санкции, наложенные на Россию из-за войны с Украиной, запрещают продажу компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авиационной и морской техники российским компаниям. Запрет должны соблюдать все предприятия, которые используют американское оборудование или программное обеспечение. В противном случае на них могут быть наложены вторичные санкции: в частности, США могут ограничить продажу своих технологий таким компаниям.
Раймондо сообщила, что экспорт техники в Россию сократили и другие страны. В частности, поставки из США снизились на 86%, из Южной Кореи — на 62%, из Финляндии — на 60%.
В марте о приостановке продаж в России заявили американская компания Apple и южнокорейская фирма Samsung. Китайский Huawei, один из крупнейших производителей телекоммуникационного сетевого оборудования в мире, отказался сообщить The Washington Post, сократил ли он поставки в Россию. Ещё одна крупная китайская компания Xiaomi не ответила на вопрос журналистов.
По данным исследований торговых сетей, на конец 2021 года компании Samsung, Xiaomi и Apple занимали лидирующие места по продажам смартфонов в России.
В Брюсселе сегодня пройдет встреча генсека НАТО и премьер-министра Грузии
Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили пройдет сегодня в Брюсселе.
Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что она все же состоится, но без представителей СМИ.
Телекомпания «Имеди» сообщила, что первоначально встреча, возможно, была отменена по состоянию здоровья Столтенберга. Около недели назад сообщалось, что у генсека НАТО выявили коронавирус.
При этом сегодня утром Столтенберг принял послов Швеции и Финляндии, которые передали ему официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
В рамках визита в Брюссель накануне Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европарламента Робертой Метсола.
На войне в Украине погибли еще двое уроженцев Южной Осетии
Еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Рес».
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли два друга, уроженцы Южной Осетии Ацамаз Джиоев и Ацамаз Бестаев», – говорится в сообщении.
Ранее в Украине погибли уроженцы Южной Осетии – Алан Тедеев, Алим Лохов, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
HRW: российская армия причастна к преступлениям под Киевом
Российские войска, контролировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины с конца февраля по март 2022 года, подвергали мирных жителей внесудебным казням, пыткам и совершали другие преступления, которые, очевидно, являются военными преступлениями. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
Расследователи организации посетили в апреле 17 деревень и небольших городов.
"Многочисленные зверства российских сил на оккупированных территориях северо-восточной Украины в начале войны отвратительны, незаконны и жестоки. Эти преступления против мирных жителей являются очевидными военными преступлениями, который должны быть быстро и беспристрастно расследованы", — заявил представитель организации Георгий Гогиа.
Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений, сообщил главный прокурор суда Карим Хан. Это крупнейшая группа, направленная на расследование, с начала работы офиса в 2003 году.
По последним данным ООН, с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины погибли более трех тысяч человек.
Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.
Канада запретила въезд Путину, Лаврову и ещё почти тысяче человек
Канада расширила ограничения для граждан России, Беларуси и Украины, которые находятся под канадскими санкциями из-за войны на территории Украины. Среди них — президент России Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь они и члены их семей не смогут въехать в Канаду. Об этом во вторник заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.
Как поясняет Агентство пограничных служб Канады, правительство примет поправки в закон об иммиграции. Согласно изменениям, лица из санкционных списков и члены их семей не смогут посетить Канаду, получить канадскую визу и могут быть высланы из страны.
В санкционных списках Канады находится почти тысяча человек, большинство из них — граждане России.
Ранее Путину и другим высшим должностным лицам России запретили въезжать в Австралию и Новую Зеландию.
Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции лидера партии Владимира Жириновского. Вчера Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Жириновского.
Сообщается, что высший совет ЛДПР определит нового лидера на съезде 27 мая.
Слуцкий является депутатом Госдумы с 2000 года от партии ЛДПР, с 2016-го он занимает должность председателя Комитета по международным делам.
В 2018 году депутат оказался в центре скандала: корреспондентка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и на тот момент журналистка RTVi Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Депутат отверг обвинения в свой адрес, а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого. После этого решения журналисты начали отказываться освещать работу парламента.
В сентябре этого года Радио Свобода нашло аккаунт дочери Слуцкого в TikTok, благодаря которому стало известно о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, и о его связях с кланом горских евреев из Азербайджана.
В 2019 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование об имуществе семьи Слуцкого: у депутата и его родственников нашли незадекларированный гектар земли на Рублевке, "Мерседес Майбах" за 12 миллионов рублей, 825 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, пентхаус за 400 миллионов рублей.
Гимнаст из РФ дисквалифицирован на год за букву Z на форме
Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила от соревнований на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Комиссия пришла к выводу, что 20-летний российский спортсмен нарушил устав Международной федерации гимнастики, её дисциплинарный и этический кодексы, а также технический регламент. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч франков.
Российский гимнаст имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.
На соревнованиях в Дохе (Катар) Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в "спецоперации" в Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – спортсмен из Казахстана Милад Карими.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
США помогут Украине доставить пшеницу на рынок без учёта мнения РФ
США совместно с западными странами планируют помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, заблокированных на складах из-за нападения России портов, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. Позиция России при разработке планов учитываться не будет, говорят собеседники CNN.
"До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", — заявил один из источников.
Из-за войны в мире прогнозируется продовольственный кризис. В ООН говорят, что в ближайшие два месяца у Украины могут закончиться складские помещения и фермерам негде будет хранить урожай.
По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортёром кукурузы и пятым в мире экспортёром пшеницы.
Продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины зерна у Киева. Организация предупредила о серьезном продовольственном кризисе, если порты Украины не будут открыты для вывоза сырья.
Страны "Группы семи" на недавней встрече заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента "гибридной войны".
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Amnesty International: приговор Нике Гварамия – «политически мотивированное преследование»
Вынесение приговора гендиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамия – это вопиющий акт политически мотивированного преследования в отместку за его инакомыслие и критику властей. Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
«Теперь ему грозит несколько лет за решёткой, ведь правительство страны наращивает усилия для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Ника Гварамия должен быть немедленно освобождён», – сказала она.
В Amnesty International глубоко обеспокоены политическими мотивами этого дела, которое, по оценке организации, ставит целью «задушить свободу выражения мнений».
«Организация обеспокоена тем, что вменяемое правонарушение не достигает порога уголовного преступления, что подтвердили Transparency International и омбудсмен Грузии, наблюдавшие за судебным процессом. Поскольку это дело будет передано в апелляцию, эти вопросы должны быть разрешены», – добавила Стразерс.
По её словам, осуждение Ники Гварамия «укрепляет растущую озабоченность по поводу ограничений свободы СМИ в Грузии и демонстрирует растущее влияние правительства на суды в ряде дел, возбуждённых с целью заткнуть рот критикам и оппонентам властей».
- 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Нику Гварамия к трём годам и шести месяцам лишения свободы за «злоупотребление служебным положением» во время работы на телеканале «Рустави-2».
- Осуждение Ники Гварамии базировалось на утверждении, что он, будучи директором «Рустави-2», приобрёл для телекомпании служебный автомобиль в рамках рекламного контракта и использовал его в личных целях. Обвинение также утверждало, что его недобросовестность в отношении этой сделки нанесла ущерб финансовым интересам компании и была приравнена к растрате.
- Ника Гварамия – адвокат бывшего президента Михаила Саакашвили, критик правящей партии «Грузинская мечта». Первоначально обвинение было предъявлено ему 6 сентября 2020 года вместе с Кахой Дамения, бывшим финансовым директором «Рустави-2», и Зурабом Иашвили, директором «Интер Медиа Плюс», сказано в пресс-релизе Amnesty International.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
18 мая в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации.
Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и приняли решение присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину.
Накануне заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день аналогичную заявку практически единогласно одобрил парламент Финляндии, а затем подписал президент.
Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации.
Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
Как пишет сегодня Bloomberg, Турция готова пойти на уступки при выполнении ряда условий. Как сообщили агентству источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.
Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.
Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
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