Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), которого в России обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых «фейков» об армии.

«В отношении Чхартишвили избрана мера пресечения сроком на

два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции», – сообщили во вторник в пресс-службе суда.

Ранее писателя, который открыто выступает против вторжения в Украину, российские власти объявили в международный розыск.

Уголовное дело против Акунина было возбуждено в декабре прошлого года. Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов, а Минюст России в январе – в реестр так называемых иноагентов.

В рамках уголовного дела следователи приходили с обыском в московское издательство «Захаров», выпускающее книги писателя. Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение его произведений. В сети магазинов «Читай-город – Буквоед» книги сняли с продажи. Имя Акунина было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры также отменили спектакли.

Борис Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине.

Также во вторник Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и в распространении так называемых фейков о российской армии. Арестович уже более года назад покинул пост внештатного советника офиса президента, уехал за границу и сейчас критикует руководство Украины. В стране против него возбуждены два уголовных дела по статьям о пропаганде насилия и лжесвидетельстве.