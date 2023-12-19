Суд в Польше вынес приговор 14 обвиняемым в шпионаже на Россию

Суд Люблинского воеводства на заседании во вторник вынес приговор 14 иностранным гражданам, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Их приговорили к срокам от 1 года и месяца тюрьмы до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Как утверждало Агентство внутренней безопасности Польши, группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства перед ноябрьскими выборами в Сейм.

Согласно приговору, обвиняемые получали задания от кураторов из ФСБ через телеграм. Они, как утверждается, должны были пустить под откос поезд с военным грузом Украине и вели наблюдение за аэропортом в Жешуве, куда поступает военная помощь Киеву, аэропортом и двумя портами в Гданьске и Гдыне, погранпереходом на границе с Украиной, военной частью в Перемышле и военным заводом в Гливице. В вину агентам поставили также рисование граффити с лозунгами против НАТО.

12 обвиняемых - граждане Украины в возрасте от 17 до 44 лет, двое - белорусы из Минска, один обвиняемый - 20-летний российский хоккеист. Часть обвиняемых, кроме шпионажа, была приговорена за действие в составе организованной преступной группы. Все они пошли на сделку со следствием, признав вину. Еще два человека сначала признали вину, но затем отказались от соглашения, их будут судить отдельно.

Один из осужденных, 17-летний подросток из Чернигова, на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Подсудимые на оглашение приговора не явились. Им продлен арест до февраля. Часть попросила разрешить им отбывать наказание в Польше.