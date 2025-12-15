Суд в России признал Pussy Riot экстремистской организацией

Тверской районный суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Об этом «Настоящему Времени» рассказал адвокат Леонид Соловьёв, представляющий интересы активистки Марии Алёхиной. По его словам, пока точно неясно, кого из участников признали входящими в «экстремистскую организацию», текст решения Тверского суда Москвы будет опубликован только на следующей неделе.

Иск о признании «Объединения «Панк-группа Pussy Riot» экстремистским в ноябре подала Генпрокуратура. Ведомство обосновало иск тем, что участники группы устроили «ряд акций, представляющих угрозу для безопасности государства», в том числе «танцы в храме Христа Спасителя и выбегание на поле финального матча ЧМ-2018 в Москве».

Заседание суда в понедельник прошло в закрытом режиме.

Pussy Riot – феминистская панк-группа, получившая известность во время протестов в России в 2011-2012 годов. Наиболее известной её акцией стал так называемый панк-молебен «Богородица, Путина прогони» в московском Храме Христа Спасителя. Две участницы группы, Надежда Толоконникова и Мария Алёхина, были за него осуждены на два года колонии каждая по обвинению в хулиганстве. Впоследствии Pussy Riot устраивали акции с критикой российских властей и войны в Украине за границей, где сейчас находится большинство участниц и участников группы. Pussy Riot не имеет постоянного состава и функционирует скорее не как музыкальная группа, а как сообщество активистов.

Басманный суд Москвы в сентябре нынешнего года заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по делу о распространении «фейков» об армии России, сообщает «Медиазона».

Мария Алёхина получила 13 лет лишения свободы, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова — по восемь лет. Через адвокатов все подсудимые заявили, что не признают вину.

Уголовное дело было возбуждено из-за антивоенного клипа 2022 года «Мама, не смотри телевизор» и акции 18 апреля 2024 года в мюнхенском музее «Пинакотека современности». Во время перформанса участницы Pussy Riot критиковали войну России против Украины и называли президента Владимира Путина военным преступником.