Головинский суд Москвы заочно арестовал заместителя главного редактора и журналистку телеканала «Дождь» Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову. Они обвиняются в распространении фейков об армии и нарушении требований к иностранным агентам.

В сентябре их объявили в розыск. Аналогичное уголовное дело завели в отношении мужа Котрикадзе, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко.

Журналисты канала после начала полномасштабной войны вынуждены были покинуть Россию, его редакция сейчас находится в Амстердаме.