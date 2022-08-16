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Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука по статье о дискредитации армии
Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации" российской армии. Поводом для этого стали слова музыканта о Родине и войне на майском концерте в Уфе.
На заседании суда Шевчук не присутствовал. Защита музыканта настаивала, что доказательств его правонарушения нет, а полиция неправильно составила протокол. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о "спецоперации", назвав её "наполеоновскими планами", и тем самым дискредитировал российскую армию.
Шевчук в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. Он напомнил, что ещё в 1980 году написал об этом песню "Не стреляй". Текст выложил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина – это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".
Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России. Позднее суд вернул этот протокол из-за ошибок – полицейские не смогли объяснить, как именно музыкант "дискредитировал" армию.
15 июля петербургский суд вновь зарегистрировал протокол в отношении исполнителя. В сообщении Объединенной пресс-службы судов говорится, что при составлении этого документа Шевчук отсутствовал, и ему не разъяснили его право на заявление ходатайств о рассмотрении дела по месту жительства. Суд перенаправил дело на рассмотрение по месту совершения нарушения.
- В июне ДДТ перенесла концерт в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, на 2023 год в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города.
Другие новости дня
Водителя, устроившего пьяное ДТП, уволили из югоосетинской прокуратуры
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили об увольнении старшего прокурора Алика Тедеты, устроившего пьяное ДТП в Цхинвали.
Ранее в соцсетях сообщили, что 4 августа сотрудник прокуратуры, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в ворота частного дома. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
По информации прокуратуры, Алика Тедеты уволили по результатам проведенного служебного расследования – за проступок, порочащий честь прокурорского работника и за нарушение присяги прокурора.
В отношении Тедеты возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Цхинвальский городской суд для принятия решения.
Источник: на военном аэродроме под Симферополем произошли взрывы
На территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местных жителей. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стоят клубы черного дыма.
На базе размещены бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, военные принимают участие в войне с Украиной. Источник издания сообщил, что военные и правоохранительные органы проверяют версию с атакой дрона на склад боеприпасов. Официально это пока не комментировали.
Советник российского главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале призвал "подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии".
Утром во вторник на севере Крыма, в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошли взрывы. Власти сообщили, что речь идёт о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинский части. Жителей села эвакуировали. В министерстве обороны России заявили, что военный склад в Джанкое впострадал в результате диверсии.
Украина не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев продолжит "операцию "демилитаризация"". Высокопоставленный украинский чиновник анонимно заявил The New York Times, что ответственность за взрывы несёт элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага.
Кроме того, был изменён маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой – Феодосия. Утверждается, что железнодорожное полотно было повреждено после взрыва на базе.
По последним данным, повреждённый рельс восстановили. Движение поездов возобновиться, когда это будет безопасно, сообщает Mash. "Ущерб нанесён ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - говорится в сообщении властей.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар мог быть нанесён спецназом с помощью оружия, разработанного Украиной. Ряд военных экспертов предполагает, что атака была произведена крылатой ракетой.
В Абхазии назвали причину дефицита нефтепродуктов
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия назвали причину возникшего дефицита нефтепродуктов.
По информации ведомства, в связи со значительным увеличением количества пассажирских поездов в южном направлении, в России введены ограничения по срокам доставки грузов.
«В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1–1,5 месяцев вместо 10-15 дней. Министерством экономики и Абхазской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в республику. В приоритете – поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки», – сказано в заявлении.
По информации ведомства, в пути, на разном удалении от Абхазии находятся цистерны с топливом компаний «РН-Абхазия», «АЗиД», «Апсны-Ойл» общим объемом порядка 4 тысяч тонн.
Ранее о значительных перебоях с поставками топлива и о введении ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов сообщили в сети АЗС «АЗиД».
Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с трагедией в Ереване
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с трагедией в Ереване.
«Глубоко опечалена шокирующим взрывом в Ереване. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, желаю сил и стойкости спасателям. Я поддерживаю народ Армении», — написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
«Глубоко опечален известием о фатальном взрыве на складе пиротехники в столице Армении, в результате которого люди пропали без вести и получили ранения. Выражаю искренние соболезнования нашим армянским друзьям в это тяжелое время. Наши мысли и молитвы с семьями и близкими погибших в этой трагедии», — говорится в заявлении премьера Гарибашвили.
По информации МЧС Армении, число жертв в результате взрыва и последующего пожара в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек. Среди погибших – ребенок и беременная женщина.
Восемь человек считаются пропавшими без вести. Пострадали более 60 человек.
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники. Глава МЧС исключил версию теракта. Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.
Россия сообщила о поставке Турции второго полка С-400
Москва заявила о продаже Турции второго полка зенитных ракетных комплексов С-400, Россия уже работает над реализацией контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее покупка Анкарой первого полка вызвала санкции со стороны США, Вашингтон считает, что покупка комплексов противоречит обязательствам члена НАТО.
Шугаев сообщил о контракте на форуме "Армия-2022" в Москве. Он не рассказал, когда была заключена сделка, но уточнил, что она подразумевает частичную локализацию производства комплексов в Турции. По его словам, "сложная политическая обстановка" "повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнёрами", но военно-техническое сотрудничество с Турцией продолжается.
С-400 "Триумф" — ракетная система большой и средней дальности, она была принята на вооружение в 2007 году, кроме Турции Москва поставляла её Китаю и Индии, и эксплуатирует в Сирии. Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы.
Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от комплексов. Турция в ответ заявила, что союзники не смогли предоставить аналоги на приемлемых условиях.
Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 из-за покупки С-400 и внесли нескольких турецких чиновников в санкционные списки. Ряд американских и европейских СМИ сообщал со ссылкой на анонимные источники, что Вашингтон предлагает передать уже поставленные ракетные системы Украине в обмен на снятие санкций. Тем не менее в апреле Анкара заявляла о готовности купить второй полк ракет.
Радио Свобода призвало Украину расследовать слежку за своим журналистом
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай призвал украинские власти провести тщательное расследование вероятной слежки за сотрудником Украинской и Русской служб Радио Свободы Виталием Портниковым. В августе Портников обнаружил в квартире, которую он арендует во Львовской области, подслушивающее устройство.
"Свобода прессы означает свободу от преследований и запугивания. Важно, чтобы демократические правительства следили за тем, что журналисты не подвергаются преследованиям за свою работу даже во время войны", – сказал Флай.
После обнаружения жучка Портников подал заявление в Службу безопасности Украины. Сотрудники СБУ осмотрели его квартиру и изъяли устройство. По их словам, СБУ всё ещё изучает возможности оборудования и того, как оно попало в квартиру журналиста.
- Портников – обозреватель Радио Свобода, с 1990 года сотрудничает с Украинской, Русской и Белорусской службами радио. Он в разное время публиковался в ведущих украинских СМИ, член Украинского ПЕН-центра. В 2018 году против него были введены санкции со стороны России.
- Украина занимает 106 место в мире в рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортёры без границ". В последнем докладе организации эксперты отмечали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Россия занимает в рейтинге 155 место из 180.
Жители Тбилиси старше 60 лет смогут бесплатно посещать бассейн и фитнес-зал
Жители Тбилиси старше 60 лет смогут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал благодаря новой программе столичной мэрии.
Постановление сакребуло (горсовета) Тбилиси о проекте «Спорт для старшего поколения» опубликовано на сайте законодательного вестника.
Ежемесячно мэрия будет финансировать до 300 граждан старше 60 лет, которые зарегистрированы на территории муниципалитета.
Бенефициары смогут бесплатно воспользоваться бассейном или тренажерным залом девять раз в месяц, по часу – каждый визит в период с 11:00 до 14:00.
Проводит программу Служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
Хвича Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче Серии А
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу в своем дебютном официальном матче за «Наполи». Он помог своему клубу выиграть у «Вероны» на выезде со счетом 5:2.
Игрок сборной Грузии забил гол на 37-й минуте матча, сравняв счет. Покинул поле Кварацхелия на 68-й минуте.
Хвича стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/04, который забил и отдал голевую передачу в дебютном матче Серии А. Он также стал третьим грузинским игроком, забившим в высшем дивизионе итальянского футбольного чемпионата. Ранее это делали Каха Каладзе и Леван Мчедлидзе.
Кварацхелия опубликовал пост в соцсетях, посвященный своему дебюту в составе неаполитанцев в официальной игре.
«Каждый день хороший, просто некоторые дни лучше», – написал он.
Хвича Кварацхелия в марте перешел из казанского «Рубина» в батумское «Динамо». Он приостановил контракт с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с «Наполи». В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.
В Крыму из-за взрывов изменяют маршрут поездов Джанкой-Феодосия
Власти аннексированного Россией Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна в результате взрывов на складе боеприпасов изменяют маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой – Феодосия. Поезда будут останавливаться на станции Владиславовка, затем пассажиров будут пересаживать на автобусы, сообщил в телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщили государственному ашентству ТАСС в экстренных службах Крыма, в Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в них следовали 2 тысячи человек.
Утром во вторник в социальных сетях и телеграм-каналах жителей региона появились фото и видео взрывов и пожара на севере аннексированного Россией Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя.
Власти сообщили, что речь идёт о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинский части. Жителей села Майское эвакуируют. Причины случившегося не называются.
На место выехал российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксёнов. Позже он сообщил в своём телеграм-канале, что в результате возгорания и взрывов на площадке хранения боеприпасов пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает, заявил он.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было.
- Украина заявила, что не имеет отношения к взрывам.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар якобы нанёс спецназ с помощью оружия, разработанного Украиной.
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 16 человек
Число жертв в результате взрыва и последующего пожара в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек. Об этом сообщили в МЧС Армении.
Среди погибших – ребенок и беременная женщина.
В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 17 человек, в том числе один гражданин Ирана и одна гражданка России.
По последним данным, в результате взрыва 61 человек получил ранения.
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники. Глава МЧС исключил версию теракта.
Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются, пишет Радио Азатутюн.
В «ДНР» огласили обвинения ещё пятерым иностранцам
Суд так называемой ДНР 15 августа вынес приговор еще пятерым иностранным гражданам за участие в боевых действиях на стороне Украины.
Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании - Матиас Густавссон Векослав Пребег и Джон Хардинг - обвинены в «участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти». Им грозит смертная казнь.
Еще двоих граждан Великобритании – Эндрю Хилл и Дилан Хил – обвинили в участии наемников в военных действий и в вербовку наемников соответственно. Следующее заседание суда состоится в октябре.
В июне к смертной казни в ДНР были приговорены двое граждан Великобритании, а также 21-летнего гражданина Марокко.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда самопровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права».
Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. Пока результатов дипломатических действий нет.
Ситуация с COVID-19 в России ухудшается
В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в понедельник "Интерфакс", за истекшие сутки в стране выявлено 25 273 новых случаев заражения. 15 августа два региона России - Бурятия и Алтай - объявили о возобновлении масочного режима в общественных местах. В Санкт-Петербурге масочный режим официально не возобновлен, но губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с рекомендацией носить защитные маски.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин 15 августа провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и отметил, что рост заболеваемости в республике за август составил 20%. В Бурятии на аналогичном заседании также отметили рост заболеваемости и вернули обязательное ношение масок в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, при посещении общественных мест, связанных со скоплением людей, а также в транспорте.
В целом по России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 49,2% по сравнению с предыдущей, а госпитализаций стало больше на 29,8%. Рост заболеваемости отмечается в стране седьмую неделю подряд.
Показатели заболеваемости в 25-30 тыс. новых случаев в сутки в России были характерны для пандемии зимой 2020-2021 годов. Как отмечают медики, в этом году во многих случаях заболевание протекает легче благодаря приобретенному иммунитету. Однако Роспотребнадзор призывает россиян помнить, что COVID-19 остается опасной инфекцией, соблюдать меры предосторожности и не забывать своевременно вакцинироваться.
Спустя сутки после взрыва в ТЦ «Сурмалу» граждане продолжают поиск своих родственников
По меньшей мере 7 граждан погибли в результате взрыва, произошедшего вчера в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщает Радио Азатутюн.
По последним данным, пропавшими без вести считается 21 человек, в том числе 5 граждан Ирана и одна гражданка России. Родственники пропавших без вести граждан со вчерашнего дня продолжают приходить на территорию торгового центра, надеясь, что их сына, мужа, брата, жену, сестру удастся найти живыми.
Среди пропавших без вести есть и беременная женщина, ее родственники рассказали, что один из сотрудников торгового центра позвонил из-под завалов и сообщил, что находится в подвале с беременной женщиной и 5-летним ребенком.
Сколько часов прошло с того звонка, молодой человек не помнит. «Призыв о помощи слышался около столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже. Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как», - сказал родственник.
Родственники пропавшей без вести беременной женщины жалуются, что их родных до сих пор не нашли. «Прошу, организуйте нормально, прибыл один кран, после 5 часов прибыла одна единица техники», - сказали они.
По словам родственников, беременной женщине 28 лет, с ней были 30-летняя сестра и пятилетний сын. Брат сказал, что сестры пришли в торговый центр за покупками.
«Они пришли купить вещи для малыша, который должен родиться», - сказал он.
Поисково-спасательные работы проводятся осторожно, тяжелая техника применяется только тогда, когда спасатели убеждаются, что под завалами нет людей, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.
«Мы стараемся по возможности разгребать завалы руками, чтобы не навредить. Есть вероятность, что там есть граждане, поэтому мы стараемся по возможности работать вручную. Как только мы на 100 процентов убеждаемся, что там не может быть человека, только тогда используем тяжелую технику», - отметил он.
По словам министра, пока неизвестно, что стало причиной пожара, а затем и взрыва. Армен Памбухчян сказал, что это должны выяснить правоохранительные органы.
В Министерстве здравоохранения сообщают, что 12 пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» продолжают лечиться в разных медцентрах.
Согласно сообщению, специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальные госпитализированные пациенты были выписаны с положительной динамикой состояния, сообщает Минздрав, добавляя, что общее число госпитализированных – 62 человека.
Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, а также беременная женщина. Последние проходят лечение в медицинском центре «Шенгавит», их жизни вне опасности, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе медучреждения.
Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов в Грузию
В июле 2022 года объем денежных переводов в Грузию составил 306 млн долларов США – на 46,8% больше, чем год назад, сообщил Национальный банк страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов. 33% от всех транзакций, или 100,59 млн долларов приходится именно на РФ. Рост по сравнению с июлем прошлого года – 151%, но динамика по месяцам показывает постепенное сокращение переводов из России после рекордных поступлений в мае-июне.
На втором месте с большим отрывом идет Италия – 35,96 млн долларов и рост по сравнению с июлем прошлого года 8%.
На третьем месте США – 28,56 млн долларов, рост на 12%.
Четвертое место у Греции – 19,17 млн долларов, сокращение на 7%.
Израиль занимает пятое место – 16,72 млн долларов, рост на 4%.
Из Грузии в июле в различные страны было отправлено 27,7 млн долларов США, что на 3,8% больше аналогичного показателя июля 2021 года (26,7 млн долларов США).
Захар Прилепин может принять участие в президентских выборах
Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как сообщили источники издания в "Справедливой России", Прилепин занимается активной политической деятельностью в регионах. 15 августа у писателя откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в самопровозглашенной "ЛНР", в Херсонской и Харьковской областях.
Другой источник, близкий к Администрации президента, уточнил, что пока инициатива Прилепина "рассматривается", но в любом случае для него будет найдена идеологическая ниша в предвыборной кампании.
Сам Прилепин заявил "Ведомостям", что на сегодняшний день вопрос о баллотировании на выборах перед ним не стоит; его основные интересы на данный момент - возвращение в Киев и "деоккупация российской культуры".
3 августа в Госдуме под председательством Прилепина прошло первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры" (ГРАД). Её участники намерены "зачищать культурное пространство" от всех активно или пассивно не поддержавших военное вторжение России в Украину.
Позже ГРАД представил списки из около 150 "агентов иностранного влияния и их пособников": в них вошли многочисленные деятели литературы и кино, а также некоторые журналисты и госслужащие.
- Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение "За правду", через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", после того как три партии объединились накануне думских выборов.
Главой югоосетинского МИДа назначен Ахсар Джиоев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о назначении Ахсара Джиоева министром иностранных дел. Ранее Джиоев работал в югоосетинском посольстве в Москве.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики», – сказано в документе.
С 2017 года главой югоосетинского МИДа был Дмитрий Медоев.
Ранее Алан Гаглоев уволил главу Минобороны и его заместителя. Увольнение было связано с избиением сотрудниками Минобороны жителя Цхинвали.
Иран заявил, что Салман Рушди сам виноват в покушении на себя
Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани впервые выступил с заявлением по поводу покушения на писателя Салмана Рушди. Он категорически отверг любые обвинения в причастности Ирана к нападению на писателя, сказав, что иранские власти узнали о нем только из западных СМИ. Однако он считает, что в покушении не виноват никто, кроме самого Рушди, чьи произведения оскорбляли ислам, и "его сторонников".
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и СМИ десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова и творчества.
Официальные СМИ Ирана назвали покушение на Рушди "божественным возмездием". Государственный телеканал Джаам-э Джам так прокомментировал новость о том, что Рушди может лишиться глаза: "Глаз сатаны ослеплен".
- Покушение на Рушди произошло 12 августа в одном из культурных центров Нью-Йорка, где писатель выступал с лекцией. Выскочивший на сцену молодой человек нанес Рушди многочисленные ножевые ранения. Писатель был доставлен в больницу. По словам его литературного агента и членов семьи, Рушди пришлось провести более суток на аппарате искусственного дыхания, у него ранения шеи и печени, он может потерять один глаз. Сейчас Рушди уже может дышать самостоятельно, но его состояние остается тяжелым.
- Нападавший был задержан. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар. Родители Матара иммигрировали в США из Ливана. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
- В 1989 году, после выхода четвертой книги Рушди "Сатанинские стихи", один из персонажей которого повторяет жизненный путь пророка Мухаммеда, тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 миллиона долларов.Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать её.
- Салман Рушди – лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи", литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.
Глава МЧС Армении исключил версию теракта в торговом центре «Сурмалу»
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Армении Армена Памбухчяна, версия о том, что в торговом центре «Сурмалу» была заложена бомба, практически исключена.
«Глядя на кадры взрыва, мы почти исключаем такую версию, потому что он развивался в соответствии с чисто пожарными процессами, то есть задымление, предполагается, что уже был какой-то небольшой очаг возгорания, затем взрыв, потому что этот взрыв… там было довольно большое количество взрывоопасных материалов», – сказал министр в беседе с журналистами.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян заявил, что опасности взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» больше нет, но есть вероятность локального возгорания оставшихся материалов.
Он затруднился сказать, как долго продлятся работы по тушению пожара, передает «Радио Азатутюн».
На вопрос, что стало причиной взрыва, замминистра ответил, что информацию даст только следственная группа. Амбарян отметил, что сейчас говорить о причинах «преждевременно».
«Можем только повторить, что мы имеем дело с легковоспламеняющимися материалами, которые хранились на складах, фактически, пожар произошел на складах», – сказал замминистра.
Между тем родственник пропавших без вести в беседе с журналистами пожаловался на работу министерства, подчеркнув, что «специалисты работают неправильно», «не предоставляют вовремя технику» для извлечения его близких из-под завалов.
«Ребенок моего брата и его беременная жена здесь, они внизу, с 7 утра мы руками таскаем камни, просим технику, уже скоро 11 часов. Подчеркиваем, в каком магазине они были, вручную убираем камни, надо убрать панель, нужен кран», – сказал Араик Мкртумян, отметив, что является родственником без вести пропавших Мариам Хачатрян и Сирарпи Хачатрян, они не сотрудники рынка, а покупатели.
«Если бы вовремя привезли технику, а не в 11 часов, возможно, проблема была бы решена», – сказал Мкртумян.
- Взрыв в торговом центре произошел вчера. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент известно о шести погибших. Пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе гражданин Ирана.
- Накануне во второй половине дня в МЧС Армении поступили ложные сообщения о том, что на ряде военных и гражданских объектов, в том числе в парламенте, метро, зоопарке, церкви Сурб Саркис заложены бомбы.
Жителей Южной Осетии предупреждают об ответственности за нарушение погранрежима
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают правила въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне. Об этом сообщили в погранслужбе югоосетинского КГБ.
Как говорится в заявлении ведомства, участившиеся факты нарушения представители погранслужбы фиксируют совместно с российскими пограничниками.
«Кроме того, имеют место случаи отказов от предъявления документов, удостоверяющих личность, при въезде в пограничную зону», – сказано в сообщении.
В КГБ пояснили правила пограничного режима для жителей Южной Осетии и иностранных граждан, а также напомнили об административной ответственности за нарушение пограничного законодательства.
В Норвегии усыпили моржиху из-за толп зрителей
В Норвегии усыпили моржиху Фрейю из-за опасности для людей. Они подходили к ней, чтобы сфотографироваться, несмотря на предупреждения властей.
"Мы заботимся о благополучии животных, но человеческая жизнь и безопасность должны стоять на первом месте", – сказал глава норвежского управления рыболовства Фрэнк Бакке-Йенсен. В своём заявлении ведомство отметило, что после недели наблюдений "стало ясно, что общественность проигнорировала рекомендацию держаться от моржихи на расстоянии".
По словам Бакке-Йенсена, рассматривались и другие варианты, в том числе перемещение животного в другое место. Но местные власти пришли к выводу, что это заведомо неуспешное решение.
Молодая моржиха весом 600 килограммов в последние недели стала знаменитостью Осло-фьорда. Люди, в том числе с детьми, приезжали к водоёму, чтобы сфотографироваться с ней и увидеть, как она взбирается на маленькие лодки. Эксперты подозревали, что из-за людских толп моржиха недостаточно отдыхает и испытывает стресс.
Ранее Фрейя уже побывала в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции, а в середине июля приплыла в Норвегию. Власти надеялись, что Фрейя покинет фьорд "добровольно" и называли её убийство "последним средством".
- Морж является охраняемым видом в Норвегии. Животное обитает в Арктике, питается преимущественно моллюсками, крабами, креветками и мелкой рыбой.
Суд в Москве начал процедуру банкротства ООО «РСЕ/РС»
Арбитражный суд Москвы 15 августа вынес определение о начале процедуры банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Заявление о банкротстве было направлено в суд 4 марта Федеральной налоговой службой. Суд включил в реестр требований кредиторов долг ООО по выплате налогов в 2021 году в размере около семи миллионов рублей.
Временным управляющим начатой процедуры банкротства утверждена Юлия Ага-Кулиева.
ООО "РСЕ/РС" представляет в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и было образовано в 2020 году согласно требованиям законодательства об "иностранных агентах".
В 2021-2022 годах Роскомнадзор возбудил против ООО и его генерального директора более тысячи административных производств за отказ редакций Радио Свобода сопровождать каждый свой журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов".
Общая сумма штрафов, наложенных судами по этим делам, составляет почти миллиард рублей. Формальной причиной начала банкротства стала невозможность уплаты ООО налогов из-за блокировки банковских счетов общества судебными приставами в мае 2021 года.
По мнению "РСЕ/РС", российское законодательство об "иностранных агентах" является проявлением политической цензуры и препятствует журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. Медиакорпорация оспаривает действия российских властей в судах внутри страны и в ЕСПЧ.
"Несмотря ни на что, мы продолжаем предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, – заявил ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай. – Ситуация остаётся мрачной, однако 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что... время – на стороне свободы, даже в путинской России".
В поддержку Радио Свобода и свободы слова в России неоднократно выступали международные журналистские организации, как и правительства многих стран.
- В марте 2022 года из-за растущего давления властей РСЕ/РС вынуждена была после 30 лет работы закрыть своё бюро в Москве. К настоящему времени 27 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в списки "иностранных агентов" – физических лиц. Русскоязычные сайты медиакорпорации – в том числе сайты Русской службы Радио Свобода и её аккаунты в социальных сетях - заблокированы на территории России.
- Несмотря на противодействие властей, популярность Радио Свобода остаётся высокой. В марте 2022 года (первый месяц военной агрессии России против Украины) сайты "Свободы" зарегистрировали более 18 миллионов посещений, это лучший результат в истории редакции. С начала этого года сайты Радио Свобода посетили более 100 миллионов пользователей.
Правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда 150 млн лари
Правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда в стране 150 млн лари (более 55 млн долларов). Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По словам главы Кабмина, в этом году ожидается рекордный урожай винограда – 300 тысяч тонн.
Гарибашвили говорит, что минимальная цена винограда составит 90 тетри (33 цента) за килограмм. Виноградарство и виноделие при этом он назвал стратегическими отраслями страны.
Отметим, что стоимость грузинского вина, экспортированного в январе-июне текущего года, составила почти 100 млн долларов, что на 4.2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. Стоимость вывезенного в Россию вина составила 57.8 млн долларов (58% от общего экспорта).
Группировка «Талибан» хочет закупить у России нефть по бартеру
Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года, предложила России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.
Азизи подчеркнул, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.
В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.
Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.
- Талибы пришли к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа 2021 года, и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
- В октябре прошлого года Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. Государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.
- 17 марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.
Россия и Иран могут использовать бывших афганских спецназовцев
Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев из страны, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана. Об этом заявили законодатели-республиканцы, отметив, что администрация президента Джо Байдена не придала приоритетного значения их эвакуации, сообщает Reuters.
"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - говорится в докладе Комитета по международным делам Палаты представителей США, посвященном первой годовщине захвата Кабула талибами.
Администрация Байдена, отмечают авторы доклада, в ходе хаотичной операции по выводу американских войск в международном аэропорту Кабула 14-30 августа 2021 года не смогла уделить приоритетное внимание эвакуации афганских спецназовцев и других элитных подразделений, прошедших подготовку в США.
Администрация называет операцию "выдающимся успехом", в результате которой более 124 000 американцев и афганцев были эвакуированы и завершилась "бесконечная" война.
Однако сотни обученных в США бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.
Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", – говорится в докладе республиканцев.
Это - серьезный риск для национальной безопасности США, поскольку эти афганцы "знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества", считают авторы доклада.
Некоторые американские чиновники и эксперты говорят, что Байден вывел войска из Афганистана, не оценив должным образом уроки войны, а также до сих пор не признал последствий хаотичной эвакуации. "Очень мало было сделано для подготовки к захвату страны талибами" или к эвакуации, говорится в докладе. Администрация приняла ключевые решения по эвакуации, только когда до захвата Кабула талибами оставалось несколько часов, говорится в докладе республиканцев.
- Талибы заняли Кабул 15 августа – за 2 с небольшим недели до оговорённого срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны талибов. Всего было вывезено более 120 тысяч человек.
- 30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет.
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