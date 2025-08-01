«Свободу Мзии Амаглобели» - у Батумского городского суда проходит акция

Журналисты, активисты и рядовые граждане собрались перед зданием Батумского городского суда с требованием освобождения основателя и директора газет «Батумелеби» и «Нетгазети». Здесь должно начаться последнее судебное заседание по делу Мзии Амаглобели.

Адвокаты выступят с заключительной речью. Ожидается, что приговор Мзии Амаглобели будет оглашен сегодня.

Здесь присутствует и пятый президент Грузии, одна из лидеров «Движения сопротивления» Саломе Зурабишвили, перед входом в зал суда обратилась к журналистам.

«Человек не может не надеяться и не думать, что чудо ещё может произойти. Нужно верить, что чудо может произойти, потому что Бог существует, но в то же время мы должны быть готовы ко всему и должны знать, что этот приговор есть и будет для всех! Для всех, кто участвует в этом несправедливом деле – для судьи, полицейского, Дгебуадзе или как его назовут в истории - «краснощекий», и для всех политических лидеров «Грузинской мечты», которые участвуют в этом деле, начиная с Бидзины Иванишвили», – заявила Зурабишвили.