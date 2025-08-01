«Свободу Мзии Амаглобели» - у Батумского городского суда проходит акция

Журналисты, активисты и рядовые граждане собрались перед зданием Батумского городского суда с требованием освобождения основателя и директора газет «Батумелеби» и «Нетгазети». Здесь должно начаться последнее судебное заседание по делу Мзии Амаглобели.
Адвокаты выступят с заключительной речью. Ожидается, что приговор Мзии Амаглобели будет оглашен сегодня.
Здесь присутствует и пятый президент Грузии, одна из лидеров «Движения сопротивления» Саломе Зурабишвили, перед входом в зал суда обратилась к журналистам.
«Человек не может не надеяться и не думать, что чудо ещё может произойти. Нужно верить, что чудо может произойти, потому что Бог существует, но в то же время мы должны быть готовы ко всему и должны знать, что этот приговор есть и будет для всех! Для всех, кто участвует в этом несправедливом деле – для судьи, полицейского, Дгебуадзе или как его назовут в истории - «краснощекий», и для всех политических лидеров «Грузинской мечты», которые участвуют в этом деле, начиная с Бидзины Иванишвили», – заявила Зурабишвили.
- Мзия Амаглобели была впервые задержана в административном порядке 11 января во время акции протеста в Батуми, затем освобождена, а спустя несколько часов, 12 января, задержана вновь, на этот раз по уголовному делу за нанесение пощечины сотруднику полиции, что, по мнению адвокатов, не соответствует обстоятельствам дела и указывает на политический мотив. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
- Адвокат утверждает, что здоровье Амаглобели, в частности, зрение, ухудшилось во время пребывания в заключении. У Мзии Амаглобели кератоконус – заболевание роговицы. Согласно анализу, проведенному в клинике Vivamed 4 февраля «зрение Мзии Амаглобели на правый глаз составляет 30%, на левый – 0,04%».
- 31 июля, за день до последнего судебного заседания по делу Мзии Амаглобели, организации, защищающие свободу прессы, опубликовали совместное заявление. Они вновь призывали власти снять уголовные обвинения с Мзии Амаглобели и содействовать её немедленному освобождению.
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