Священник РПЦ заменил в молитве «победу» на «мир». Его лишили сана

Церковный суд в Москве лишил сана священника Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в районе Люблино. В «молитве о святой Руси», которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, священник заменил слово «победа» на слово «мир». Ранее по распоряжению патриарха Кирилла Коваль был запрещен в служении.

Заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин подтвердил изданию «Правмир», что причиной лишения Коваля сана стало именно внесенное им изменение в слова молитвы. По словам Цыпина, тем самым священник допустил «клятвопреступление», отказавшись исполнять распоряжения священноначалия. Цыпин утверждает, что проблема не в слове «мир», а в неповиновении священника своему начальству, которое настаивало на том, что молитву необходимо читать так, как предписано.

Постановление церковного суда должен утвердить патриарх.

В тексте молитвы, утвержденной патриархом Кириллом, содержатся слова «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль же произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». Телеграм-канал «Христиане против войны» сообщал, что некие прихожане храма, которым это не понравилось, написали на священника донос.