Сын Дмитрия Медведева вступил в «Единую Россию»

Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 26-летний Илья Медведев, вступил в партию власти.

Партийный билет «Единой России» вручил ему во вторник зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник выразил уверенность, что опыт 26-летнего Медведева «подтолкнет молодых ребят» также вступить в ряды партии.

В ответ сын Дмитрия Медведева заявил, что надеется быть полезным в сферах «детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса», помочь «наладить все процедуры, связанные с импортозамещением», и отдельно отметил, что «актуальным и интересным» для него является «направление цифровой трансформации - и государства, и партии, и бизнеса».

Публичной информации о жизни Ильи Медведева до сегодняшнего дня было немного. Известно, что в 2017 году он окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а его дипломная работа была посвящена акционерным обществам в России и Великобритании и их правовому регулированию.

В 2020-м году Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о сыне, сказал, что тот «пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики», однако «особых успехов» отец у него «пока не видел». Медведев-старший выразил надежду, что у сына «все впереди».

Ряд СМИ сообщали, что некоторое время Илья Медведев работал в США, однако подтверждений этой информации нет.

Сам Илья Медведев несколько лет назад рассказывал, что в детстве мечтал стать киноактером. В середине нулевых он снялся в двух сериях детского киножурнала «Ералаш».