Сын Кадырова будет «курировать» помощь Чечни населению сектора Газа

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров будет «курировать» сбор средств на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

О назначении Адама Кадырова на очередную должность пишет республиканское агентство «Грозный-Информ». В понедельник в администрации главы Чечни прошла посвященная координации помощи Палестине встреча, организованная департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. По итогам совещания, в республике был отменен запрет на сбор гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Она будет направляться туда «в виде продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых средств».

Причинами запрета на независимый сбор средств на гуманитарную помощь для Газы министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал сложности с доставкой помощи и возможность передачи собранных денег запрещенным организациям.

В чем будут заключаться обязанности Адама Кадырова в сообщениях СМИ не уточняется.