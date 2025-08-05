Сын Кадырова будет «курировать» помощь Чечни населению сектора Газа

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров будет «курировать» сбор средств на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.
О назначении Адама Кадырова на очередную должность пишет республиканское агентство «Грозный-Информ». В понедельник в администрации главы Чечни прошла посвященная координации помощи Палестине встреча, организованная департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. По итогам совещания, в республике был отменен запрет на сбор гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Она будет направляться туда «в виде продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых средств».
Причинами запрета на независимый сбор средств на гуманитарную помощь для Газы министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал сложности с доставкой помощи и возможность передачи собранных денег запрещенным организациям.
В чем будут заключаться обязанности Адама Кадырова в сообщениях СМИ не уточняется.
- С 15-летнего возраста Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца В 2023 году он был назначен «куратором» сформированного в Чечне батальона Минобороны РФ, названного в честь Байсангура Беноевского. Также он «курирует» батальон, носящий имя еще одного лидера антироссийского сопротивления на Северном Кавказе — шейха Мансура, «Российский университет спецназа» в Гудермесе, и структуры республиканского МВД. Публичная активность Адама Кадырова на этих постах ограничивалась участием в совещаниях и награждениями бойцов и сотрудников курируемых ведомств — за что именно он отвечает на своих должностях, неясно.
- В апреле Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни.
- В июне 17-летний Адам Кадыров женился. Торжество прошло с размахом и публично при том, что свадьбы его двух старших братьев состоялись в условиях строгой секретности.