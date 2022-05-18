Таджикистан объявил о начале «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области

Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), передает таджикская служба Радио Свобода.

По данным МВД, в Рушанском районе страны произошли столкновения между правительственными войсками и местными жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

"17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма на участке автодороги в Рушанском районе", – утверждает ведомство.

МВД Таджикистана не сообщает о жертвах в Рушане, однако, по некоторым данным, ранения получили несколько человек.

Ведомство сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, отметив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации". О каких конкретно организациях идет речь, МВД не говорит.

По информации местных СМИ, в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно, в настоящее время интернет в ГБАО отключен, отмечает Радио Озоди.

14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова, освобождении активиста Амриддина Аловатшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов.

Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, 16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщают, что ранения получили и несколько участников протеста.

Прокуратура ГБАО возбудила по факту протестов уголовное дело. Организаторам акций пригрозили уголовным делом о терроризме. Представитель прокуратуры Парвиз Орифзода заявил, что, если Мамадбокиров и его сторонники будут пытаться организовать новые протесты, власти будут жестко пресекать эти попытки как террористический акт.