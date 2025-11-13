Таиланд подтвердил задержание «хакера мирового класса» из России

Полиция Таиланда подтвердила задержание на острове Пхукет по запросу США гражданина России, обвиняемого в хакерской деятельности. Об этом в четверг сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в местных правоохранительных органах.
Ранее полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий указал, что речь идет о «35-летнем хакере мирового класса, который атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США». В киберполиции отметили, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября и жил в провинции Пхукет. 6 ноября его задержали в отеле в округе Таланг.
Операция по задержанию предполагаемого хакера проводилась совместно с ФБР. У обвиняемого изъяли «ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы». Процедура экстрадиции хакера в США может начаться в ближайшее время, пишет Forbes.
Имя подозреваемого полиция не раскрыла. Издание «Вот Так» обратило внимание, что среди официально разыскиваемых ФБР хакеров только один совпадает по возрасту с указанным тайской киберполицией - это уроженец Мурманской области Алексей Лукашев, старший лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба РФ, приписанный к войсковой части 26165. Он разыскивается американскими властями по подозрению в причастности к вмешательству в президентские выборы США 2016 года.
В 2018 году Лукашев был назван властями США в числе 12 сотрудников ГРУ, обвиняемых во взломе серверов Демократической партии. Хакерская группа, в которой работал Лукашев, известна как APT28, Fancy Bear, или Pawn Storm, отмечает The Insider.
- Кремль неоднократно отрицал любые утверждения о попытках вмешиваться в избирательную кампанию в США. Сомнения в выводах американских спецслужб о том, что Москва неоднократно пыталась повлиять на американских избирателей, высказывал и республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в 2016 году. Трамп называл расследование «охотой на ведьм». Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но сговора со штабом Трампа не было.