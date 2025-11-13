Таиланд подтвердил задержание «хакера мирового класса» из России

Полиция Таиланда подтвердила задержание на острове Пхукет по запросу США гражданина России, обвиняемого в хакерской деятельности. Об этом в четверг сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в местных правоохранительных органах.

Ранее полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий указал, что речь идет о «35-летнем хакере мирового класса, который атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США». В киберполиции отметили, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября и жил в провинции Пхукет. 6 ноября его задержали в отеле в округе Таланг.

Операция по задержанию предполагаемого хакера проводилась совместно с ФБР. У обвиняемого изъяли «ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы». Процедура экстрадиции хакера в США может начаться в ближайшее время, пишет Forbes.

Имя подозреваемого полиция не раскрыла. Издание «Вот Так» обратило внимание, что среди официально разыскиваемых ФБР хакеров только один совпадает по возрасту с указанным тайской киберполицией - это уроженец Мурманской области Алексей Лукашев, старший лейтенант Главного разведывательного управления Генштаба РФ, приписанный к войсковой части 26165. Он разыскивается американскими властями по подозрению в причастности к вмешательству в президентские выборы США 2016 года.

В 2018 году Лукашев был назван властями США в числе 12 сотрудников ГРУ, обвиняемых во взломе серверов Демократической партии. Хакерская группа, в которой работал Лукашев, известна как APT28, Fancy Bear, или Pawn Storm, отмечает The Insider.