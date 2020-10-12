90,92%: ЦИК объявил о победе Рахмона на президентских выборах в Таджикистане

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома страны Бахтиер Худоерзода.

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", – сказал глава ЦИК по итогам подсчета 100% бюллетеней (цитата по РИА Новости).

На пост главы Таджикистана претендовали пять лидеров различных политических сил:

Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии;

Рустам Латифзода от Аграрной партии;

Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии;

Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии ;

Рустам Рахматзода (Кудратов) от Партии экономических реформ.

ЦИК ранее отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии Саидджафару Усмонзоде и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. В качестве самовыдвиженцев в выборах пытались участвовать как минимум три человека, но закон не дал им права на участие в голосовании. Единственная оппозиционная Социал-демократическая партия традиционно решила бойкотировать выборы, заявляя, что при нынешней власти в Таджикистане голосование не может быть честным.

Ни одни из проведенных в Таджикистане выборов не признавались международными наблюдателями подлинно демократическими.

Действующий президент Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года. Парламент Таджикистана в декабре 2015 года утвердил законопроект "Об основоположнике мира и единства и Лидере нации", официально провозгласивший Эмомали Рахмона пожизненным лидером таджиков. Этот закон дает ему, его семье и их имуществу право неприкосновенности. В частности, законопроект навсегда освобождает Эмомали Рахмона от привлечения к ответственности за деяния, совершенные им в период президентства.

Как Эмомали Рахмону удавалось сохранять власть на протяжении 26 лет и почему эти выборы, скорее всего, станут для него последними, Настоящему Времени рассказал журналист и публицист Олег Памфилов.

В Таджикистане выборы президента состоялись накануне, 11 октября. Явка на них, по официальным данным, уже в 15:00 по местному времени превысила 70%. В списки, по данным ЦИК, включили 4 900 545 избирателей, по стране было открыто 3375 избирательных участков и 39 за ее пределами.