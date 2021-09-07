Талибы для разгона протестующих открыли предупредительный огонь

В Афганистане исламисты движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь в воздух для разгона акции протеста перед посольством Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает AFP.

По данным СМИ, перед зданием пакистанской дипмиссии собрались около 70 человек. Среди них было много женщин. Они выкрикивали лозунги с осуждением действий Пакистана в отношении Афганистана.

Местная пресса обращает внимание, что протест проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Он прибыл в страну по приглашению талибов для обсуждения взаимоотношений двух стран.

На днях "Талибан" объявил о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Оппозиция в Панджшере эти сведения отвергла, обвинив Пакистан в военной и финансовой поддержке талибов.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.

Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. Афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.