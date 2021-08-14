Талибы заняли крупный город в 70 километрах от Кабула

Вооруженные силы радикального исламистского движения «Талибан» заняли административную столицу провинции Логар, город Пули Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена провинциального совета республики.

За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся три из пяти крупнейших городов страны. В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передает Афганская служба Радио Свобода.

Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия и Дания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Ранее источники канала CNN сообщали, что сотрудники американского посольства, которые пока остаются в городе, могут быть переведены на работу в комплекс зданий аэропорта Кабула.