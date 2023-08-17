Талибы запретили деятельность политических партий в Афганистане

Правящее в Афганистане радикальное движение «Талибан» запретило все политические партии в стране, заявив, что подобная деятельность противоречит исламским законам. Об этом сообщает «Голос Америки».
О решении было объявлено на следующий день после того, как фактические лидеры Афганистана отметили в Кабуле вторую годовщину возвращения к власти.
Министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Исхакзай заявил на пресс-конференции в Кабуле, что «деятельность политических партий в Афганистане категорически запрещена, поскольку они противоречат нормам шариата и не защищают интересы народа. Кроме того, самому народу Афганистана также не нужна деятельность этих партий», - цитирует слова министра ТАСС.
Два года назад – до возвращения талибов к власти в Афганистане – в стране было официально зарегистрировано более 70 крупных и малых политических партий. После августа 2021 года большинство лидеров политических партий покинули Афганистан, опасаясь репрессий.
- Движение «Талибан» вернуло себе власть над Афганистаном в августе 2021 года после завершения военной миссии США в этой стране. Президент Джо Байден вывел войска согласно условиям соглашения, достигнутого в феврале 2020 года между талибами и администрацией тогдашнего президента США Дональда Трампа.
- После прихода талибов к власти в 2021 году в стране массово нарушаются права человека. Светское законодательство практически полностью заменено законами шариата. В Афганистане практикуются преследование инакомыслящих и публичные казни. Женщины лишены права на образование и работу.
- «Талибан» - радикальная исламистская группировка, признанная в России террористической. Несмотря на это, российское правительство продолжает поддерживать с афганским правительством талибов официальные политические и деловые связи.