Танцевавшая с Путиным бывшая глава МИД Австрии вышла из совета директоров «Роснефти»

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль написала заявление об отставке с поста члена совета директоров компании "Роснефть". Она вошла в него в июне 2021 года. Ранее стало известно, что компанию покинули бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и старый знакомый Путина по работе в Восточной Германии Маттиас Варниг.

Заявление бывшего австрийского министра вступило в силу с пятницы, 20 мая, говорится на сайте компании. "Компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев", – говорится в сообщении. Отмечается, что бывшая чиновница отказалась также от продления своих полномочий на второй срок.

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой Партией свободы, выступавшей с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. В 2018 году президент России Владимир Путин был приглашён министром на свадьбу, где танцевал с ней.

Давление на западных политиков, участвующих в российском бизнесе, усилилось после начала войны в Украине. "Роснефть" попала в санкционные списки Евросоюза после начала российского вторжения. 19 мая Европарламент предложил заморозить активы Шрёдера из-за его работы в компании. Варниг, служивший в восточногерманской тайной полиции "Штази", когда Путин служил в КГБ в Дрездене, после начала вторжения попал в санкционные списки США.