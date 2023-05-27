ТАСС: семеро бывших заключенных сбежали с оружием из части в «ДНР»

Семь российских военнослужащих из числа бывших заключенных с оружием бежали из воинской части на подконтрольной России территории Донецкой области Украины (российские власти называют ее «ДНР»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как утверждает агентство, пятерых бежавших уже поймали. Трое из них, в частности, были задержаны в состоянии опьянения в кафе в Брянке (Луганская область). Еще одного, как утверждается, застрелили сами дезертиры. Таким образом, продолжаются поиски еще одного сбежавшего военного.

Утверждается, что они покинули часть в районе Соледара Донецкой области. Ранее эта территория была под контролем ЧВК «Вагнер». ТАСС о ЧВК не упоминает.

Накануне ряд СМИ сообщил о том, что из военного лагеря в Лисичанске на подконтрольной России территории Луганской области сбежали 39 вооруженных военнослужащих. По данным издания 161.ru, речь также идет о бывших заключенных, завербованных на войну в Украине. Издание уточняет, что сбежавшие принадлежали к штурмовому отряду «Шторм Z». По информации источника издания, в Ростовской области России, которая граничит с Луганской областью Украины, были усилены патрули на пограничных пунктах, главам местных администраций разосланы сводки. Официального подтверждения этих сообщений за сутки не последовало. Неясно, имеет ли сообщение ТАСС отношение к этому побегу, или же описывает другой эпизод.

Вербовку заключенных на войну в Украине начал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин летом прошлого года. В начале нынешнего года, по словам Пригожина, ЧВК перестала вербовать заключенных, этим занялось Минобороны России. Это подтвердило, в частности, расследование Би-би-си.