ТАСС утверждает, что Трепова «сотрудничает со следствием»

Российское государственное агентство ТАСС вечером в субботу опубликовало сообщение о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в совершении взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, «сотрудничает со следствием».

ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах. По его словам, все показания Треповй «тщательно проверяются», а следствием «устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой» и «отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта». В сообщении также содержится оговорка, что детали работы следственной группы не уточняются в интересах следствия.

При этом ранее представители российских властей утверждали, что взрыв был организован с территории Украины, а Трепова выполняла задание неких лиц из Киева. В последнем сообщении ТАСС таких утверждений нет.

Адвокаты Треповой пока не комментировали сообщение агентства.

Ранее стало известно, что защита Дарьи Треповой не обжаловала постановление суда о ее аресте. В карточке дела говорится, что постановление об аресте вступило в силу 8 апреля. Защита Треповой либо не стала обжаловать арест, либо не успела это сделать в трехдневный срок. На самом заседании по избранию меры пресечения для Треповой защита требовала назначить меру, не связанную с лишением свободы.

Дарью Трепову 4 апреля на два месяца арестовал Басманный суд Москвы, куда ее этапировали из Петербурга после задержания. Обвинения предъявлены по статьям о совершении теракта организованной группой и незаконном ношении взрывчатых устройств. Заседание проходило в закрытом режиме. Трепову отправили в СИЗО «Лефортово», где содержатся обвиняемые по делам, следствие по которым ведет ФСБ.