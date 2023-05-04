В Тбилиси могут построить новый аэропорт

Новый международный аэропорт может быть построен в Тбилиси. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

По его словам, у действующего аэропорта нет возможности расширяться в той мере, в какой это необходимо стране. Поэтому на повестке дня стоит строительство нового аэропорта с большей пропускной способностью, сказал Хуцишвили.

Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Новый аэропорт может быть построен к 2027 году, когда срок действия контракта с TAV Georgia истекает, говорит Хуцишвили.

Ранее о планах построить новый аэропорт заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не сообщив подробностей.

По информации источников «Эха Кавказа», новый аэропорт может быть построен на базе военного аэродрома Вазиани. О такой возможности в правительстве «Грузинской мечты» говорили еще в 2013 году.