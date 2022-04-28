У телебашни в Херсоне ночью прогремел взрыв

У телебашни в Херсоне, который с начала марта оккупирован российскими войсками, ночью 27 апреля прогремел взрыв, временно прекратилась и потом возобновилась трансляция российских телеканалов.

В социальных сетях появились видео, на которых видны взрывы в районе телевышки города. Русская служба BBC пишет, что, согласно некоторым источникам, в нескольких районах Херсона после взрыва исчезла трансляция российских телеканалов.

Российское государственное агентство РИА Новости пишет, что "серия мощных взрывов" произошла в районе телецентра города. Корреспондент агентства утверждает, что обстрел велся со стороны позиций украинских войск.

"Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган", – сообщает РИА Новости.

Никаких доказательств этих утверждений агентство не приводит.

Источник в российских силовых структурах заявил агентству, что украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты.

Украинский общественный телеканал "Суспільне" писал о том, что "в Херсоне слышны взрывы".

По информации РИА Новости, телевышка не получила видимых повреждений, сведений о пострадавших не поступало.

Независимого подтверждения этой информации нет. Украинская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.

Между тем украинские СМИ также сообщают о ночных взрывах в Николаеве, Одессе и Харькове. По данным одесских властей, средствами ПВО над морем был сбит российский разведывательный беспилотник.

С 20 апреля в оккупированном Херсоне ведется ретрансляция российских телеканалов. 27 апреля в городе прошел очередной митинг против оккупации, который российские военные разогнали с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Ранее украинские власти говорили, что 27 апреля Россия собирается провести в Херсонской области "референдум" о провозглашении "Херсонской народной республики" по аналогии с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". По словам источников "Медузы", близких к администрации президента РФ, это может произойти в середине мая.