Пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на четыре анонимных источника в авиационной отрасли.

Имена вносятся в общую информационную систему погранконтроля "Мир", получающую всю информацию о запретах, говорит один из источников. База обновляется порционно, запреты от военкоматов поступают из разных регионов с разной скоростью.

Источник в одном из московских аэропортов рассказал журналистам, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Два собеседника The Bell сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей и уже были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что пограничники не выпускают некоторых граждан и на наземных переходах.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Утверждается, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек из армейского призыва. Однако поступают многочисленные сообщения, что военкоматы вызывают к себе не только резервистов и людей без военного опыта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник признал, что в некоторых случаях военкоматы нарушают указ, но заявил, что ошибки устраняются.