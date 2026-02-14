Пять европейских стран: Навальный был убит в колонии ядом эквадорской лягушки

Оппозиционер Алексей Навальный погиб в российской колонии 16 февраля 2024 года в результате отравления веществом под названием эпибатидин. Речь идёт о сверхтоксичном яде из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Об этом официально заявили 14 февраля министерства иностранных дел пяти стран - Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. Незадолго до публикации заявления о причинах гибели Навального первым сообщило издание The Insider.

В заявлении говорится, что страны, подписавшие его, убеждены в том, что Навальный был отравлен «летальным токсином», и это основывается на результатах анализов биоматериалов Алексея Навального.

В заявлении подчёркивается, что российские власти утверждают, что Навальный умер от естественных причин, однако, учитывая наличие яда в его организме и то, что Навальный погиб в российской колонии, страны приходят к выводу, что у российских властей были средства, мотивы и возможность отравить оппозиционера.

В заявлении упоминается о предыдущем случае отравления Навального ядом «Новичок» в 2020 году. Страны обвинили Россию в нарушении конвенции о запрете химического оружия.

Сообщение The Insider

The Insider ранее сообщил, что Навальный был убит именно ядом эпибатидин, подтвердили эксперты из пяти стран - это Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Утверждается, что они проанализировали биоматериалы Алексея Навального, которые удалось вывезти за границу после его гибели.

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная подтвердила сообщение The Insider и возложила ответственность за смерть мужа на президента России Владимира Путина.

«Я была уверена, что моего мужа отравили, с первого дня, но теперь этому есть доказательства: Путин убил Алексея химическим оружием.

Я благодарна европейским государствам за кропотливую работу, которую они вели два года, и за раскрытие правды», – написала Навальная.

Она также сделала короткое заявление для прессы.

Два года назад на полях Мюнхенской конференции Юлия Навальная сообщила о смерти мужа.

Соратники Навального обвиняют российские власти в его убийстве. Юлия Навальная в сентябре прошлого года сообщала, что зарубежные лаборатории установили, что он был отравлен, но при этом, по её словам, они отказывались сообщить, каким именно ядом. В 2020 году Навального отравили ядом «Новичок», тогда он выжил.

The Insider поясняет, что эпибатидин - нейротоксин, воздействующий на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы. Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания.

Эпибатидин был открыт Джоном Дейли в 1974 году, однако его структура была полностью выяснена только в 1992 году. Исследования показывают, что этот яд практически не метаболизируется в организме человека. Максимальная концентрация в мозге достигается примерно через 30 минут после попадания в организм.

Статья о синтезе яда

Радио Свобода обнаружило, что в 2013 группа российских авторов опубликовала научную работу о способе эффективного синтеза эпибатидина. В работе этот опасный токсин представлен как неопиоидный анальгетик с высокой обезболивающей активностью, не вызывающий зависимости. Трое из пяти авторов статьи – сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). На базе ГосНИИОХТ в 1970-е годы были разработаны боевые отравляющие вещества серии "Новичок". В 2020 году против института были введены санкции ЕС и США, поводом для них стало отравление Алексея Навального «Новичком» в августе того же года. В 2023 году ГосНИИОХТ был также включен в санкционные списки Украины и Канады за поставки технологий российской армии.

The Insider приводит мнение врача-реаниматолога Александра Полупана, лечившего Навального при отравлении «Новичком». По его мнению, то, что известно о симптомах Навального перед смертью, согласуется с тем, что известно о воздействии эпибатидина на организм человека.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» в посёлке Харп 16 февраля 2024 года. Об этом сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По утверждению ведомства, политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а реанимационные мероприятия результатов не дали. Тело Навального следователи отдали его матери только 24 февраля. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.