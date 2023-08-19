The Telegraph: Китай поставляет России вертолеты, беспилотники и металлы

С начала российского вторжения в Украину и до первого квартала 2023 года российские компании получили десятки тысяч поставок из Китая. Речь идет о компаниях, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики. Среди этих компаний есть те, которые попали под санкции. Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Торговля между Китаем и Россией в этом году превысит 200 миллиардов долларов, что станет новым рекордом, отмечает издание. Экспор товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос более чем в три раза за год – с июня прошлого года по июнь этого года.

По данным исследовательской организации Molfar Global, за два месяца до войны китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию тысячу дронов. В социальных сетях и на своем сайте эта компания называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны были отправлены российской фирме под названием «Самсон», которая также позиционирует себя как оптовый торговец игрушками. Издание предполагает, что это подставная компания, ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Через четыре дня после начала войны в Украине китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны поставила России четыре вертолета Airbus. Техника была получена российской компанией «Уральский вертолет», основным заказчиком которой является Росгвардия.

Как говорится в расследовании, с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим и составил 2,5 миллиона долларов.

Большую часть оптических прицелов, около 2500, поставила компания Yiwu Wojie Optics Instrument. Получателем является российская фирма CEK, которая ранее поставляла подобные товары и приборы ночного видения МВД России. В документах указано, что это оборудование предназначено для охоты, но, как отмечает The Telegraph, оно может быть приспособлено к боевому оружию.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы являются один из основных материалов, которые используют для производства военных самолетов и оружия.

По данным издания, титановые листы и стержни были поставлены из Китая в НПП «Старт». Это предприятие занимается разработкой зенитно-ракетных комплексов и входит в состав госкорпорации «Ростех». Титановые изделия также были отправлены в компанию S7 Technics, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов. В публикации утверждается, что S7 также работает над производством запасных частей для самолетов, чтобы российские авиакомпании могли поддерживать свой парк в рабочем состоянии после введения санкций.

Китайские компании также отправляли партии магниевых сплавов компании «Туполев», которая строит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160М. Эти бомбардировщики использовались для нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Украины.

Компании, связанные с производством автомобилей КАМАЗ и бронетранспортеров КАМАЗ «Тайфун» получили не менее 520 партий товаров из Китая (запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники). Магнитогорский металлургический комбинат, который находится под санкциями, также получал поставки из Китая.

Кроме того, по данным издания, Китай может поставлять в Россию сырье через третьи страны. Сообщается, что Пекин и Москва вели секретные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония – это химическое соединение используется для приведения в движение баллистических ракет. Если эта сделка будет заключена, она будет скрыта из официальных торговых реестров.