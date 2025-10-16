Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту подготовить план создания специального фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счёт доходов от пошлин в отношении Китая. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph в четверг, накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Официально в Белом доме пока не подтверждали работу над созданием фонда, который в публикации назван «фондом победы Украины». Газета со ссылкой на источники утверждает, что Бессент должен представить европейским коллегам план ещё до встречи Зеленского с Трампом, запланированной на пятницу.

Трамп ранее неоднократно подчёркивал, что США стремятся к скорейшему завершению войны в Украине, и что Соединённые Штаты напрямую не будут финансировать Украину. В последнее время риторика администрации США в отношении конфликта меняется — Трамп обвиняет Россию в нежелании мира. Военный министр США Пит Хегсет накануне призвал союзников активнее закупать вооружение в США для Украины, а также сказал, что Соединённые Штаты могут поддержать Киев «способами, которые доступны только Соединенным Штатам», если Россия продолжит игнорировать мирные инициативы. Сам Трамп не исключил поставок Украине крылатых ракет «Томагавк».

Как пишет The Telegraph, план предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из Китая, если он не прекратит импортировать российскую нефть. Доходы от этих пошлин должны пойти в «фонд победы Украины» на закупку оружия для Киева. Технические детали этого плана пока не известны. На данный момент Трамп объявил о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин в отношении Китая, связав их, однако, не с закупками российской нефти, а с введёнными властями КНР мерами в сфере торговли.

Накануне Трамп, общаясь с журналистами в Вашингтоне, заявил, что Индия в ближайшем будущем откажется от закупок российской нефти (в Дели это пока не подтверждали). Он также заявил, что единственное, что нужно от президента России Владимира Путина — это прекращение убийств украинцев и россиян (как отметил президент США, на войне гибнет и множество граждан России). Трамп также упомянул о своей предстоящей встрече с Владимиром Зеленским и сказал, что, по его информации, Украина намерена «пойти в наступление». Ранее президент США не исключил, что Украине удастся отвоевать захваченные Россией территории.

Зеленский, как ожидается, прибудет в Соединённые Штаты в четверг. Возможные поставки «Томагавков», обеспокоенность в связи с которыми выражает Москва, станут одной из главных тем поездки.