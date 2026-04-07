The Times: новый верховный лидер Ирана находится в тяжёлом состоянии

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания в городе Кум и не может принимать какие-либо решения. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок.

Как отмечает газета, именно в Куме планируется похоронить бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи – отца Моджтабы, погибшего в начале войны. Для этого в городе строится мавзолей.

The Times также пишет, что иранские власти отложили похороны Али Хаменеи, несмотря на шиитскую традицию хоронить умерших вскоре после смерти. По версии властей, это связано с ожиданием беспрецедентного числа участников церемонии.

8 апреля исполнится 40 дней со дня смерти Али Хаменеи – это означает окончание традиционного периода траура в шиитском исламе.

По данным СМИ, Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атак США и Израиля на Иран – 28 февраля. Позже сообщалось, что он получил ранения ног. В МИД Ирана подтверждали факт ранения, но отмечали, что новый аятолла чувствует себя хорошо.

С момента избрания верховным лидером Хаменеи ни разу не появлялся на публике. Его обращения к гражданам Ирана и другие заявления передавались через государственные СМИ.

