The Times рассказала о попытке Украины вернуть Запорожскую АЭС

Украинские военные пытались освободить захваченную российской армией Запорожскую АЭС, но штурм закончился неудачей. Об этом пишет британское издание The Times.

По данным газеты, в ночь на 19 октября прошлого года около 600 украинских военнослужащих пытались переправиться через Днепр на 30 катерах, но россияне выстроили очень плотную оборону. Атакующая сторона этого не ожидала.

«Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», - сообщил британским журналистам на условиях анонимности украинский военный.

Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью HIMARS. «В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить», - пишет The Times.

Журналисты также отмечают, что из-за риска утечки радиации попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые уверены в необходимости возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.

По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, единственным вариантом перехода станции обратно к Украине без обстрелов будет продвижение украинских войск в сторону Крыма и Мелитополя.

Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.