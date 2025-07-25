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TI: напавший на Звиада Коридзе в батумском отеле «Шератон» оштрафован всего на 3000 лари

Звиад Коридзе
Звиад Коридзе

Cуд оштрафовал на 3000 лари гражданина Грузии Гочу Самхарадзе за нападение на руководителя регионального офиса неправительственной организации Transparency International Georgia (TI-Georgia), известного журналиста и гражданского активиста Звиада Коридзе в отеле «Шератон» в Батуми. Судья Виктор Метревели огласил приговор в Батумском городском суде 24 июня, сообщает неправительственная организация. В TI-Georgia отмечают, что этот же судья заключил под стражу Мзию Амаглобели, основателя информационных изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», задержанную за нанесение пощечины сотруднику полиции.

«Это дело символично тем, что инцидент в Батуми, произошедший со Звиадом Коридзе, тесно связан с процессом Мзии Амаглобели. В то время как журналистке Мзии Амаглобели грозит как минимум 4 года лишения свободы за нанесение пощечины сотруднику полиции, был наказан только один из участников группового насилия в отношении Коридзе, да и то с необоснованно мягким приговором», — заявляют в организации.

TI-Georgia заявляют, что нападение носило групповой характер, и в нём также участвовали:

  • Георгий Манвелидзе — бывший председатель фракции «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Верховного Совета Аджарии, во время нападения занимавший должность заместителя министра финансов и экономики Аджарии;
  • И несколько других лиц.

«Несмотря на групповое насилие, обвинение было предъявлено только одному человеку, остальные нападавшие остались безнаказанными. Прокуратура намеренно скрыла полную картину преступления и роль других участников», — говорится в заявлении организации.

Звиад Коридзе подвергся нападению в ночь на 14 января в отеле «Шератон» в Батуми. Он рассказал, что в холле отеля его атаковали представители «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе, Георгий Манвелидзе и другие. Он получил травмы в области глаза.

Звиада Коридзе с места происшествия увела охрана гостиницы, после чего он вернулся в свой номер, а примерно через двадцать минут узнал от коллег, что в гостинице было совершено нападение и на оппозиционера Георгия Гахария.

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