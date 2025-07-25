TI: напавший на Звиада Коридзе в батумском отеле «Шератон» оштрафован всего на 3000 лари

Cуд оштрафовал на 3000 лари гражданина Грузии Гочу Самхарадзе за нападение на руководителя регионального офиса неправительственной организации Transparency International Georgia (TI-Georgia), известного журналиста и гражданского активиста Звиада Коридзе в отеле «Шератон» в Батуми. Судья Виктор Метревели огласил приговор в Батумском городском суде 24 июня, сообщает неправительственная организация. В TI-Georgia отмечают, что этот же судья заключил под стражу Мзию Амаглобели, основателя информационных изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», задержанную за нанесение пощечины сотруднику полиции.

«Это дело символично тем, что инцидент в Батуми, произошедший со Звиадом Коридзе, тесно связан с процессом Мзии Амаглобели. В то время как журналистке Мзии Амаглобели грозит как минимум 4 года лишения свободы за нанесение пощечины сотруднику полиции, был наказан только один из участников группового насилия в отношении Коридзе, да и то с необоснованно мягким приговором», — заявляют в организации.

TI-Georgia заявляют, что нападение носило групповой характер, и в нём также участвовали:

Георгий Манвелидзе — бывший председатель фракции «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Верховного Совета Аджарии, во время нападения занимавший должность заместителя министра финансов и экономики Аджарии;

И несколько других лиц.

«Несмотря на групповое насилие, обвинение было предъявлено только одному человеку, остальные нападавшие остались безнаказанными. Прокуратура намеренно скрыла полную картину преступления и роль других участников», — говорится в заявлении организации.

Звиад Коридзе подвергся нападению в ночь на 14 января в отеле «Шератон» в Батуми. Он рассказал, что в холле отеля его атаковали представители «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе, Георгий Манвелидзе и другие. Он получил травмы в области глаза.

Звиада Коридзе с места происшествия увела охрана гостиницы, после чего он вернулся в свой номер, а примерно через двадцать минут узнал от коллег, что в гостинице было совершено нападение и на оппозиционера Георгия Гахария.