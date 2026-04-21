Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Тим Кук покидает пост главы Apple. Его место займет Джон Тернус

Тим Кук, преемник Стива Джобса на посту генерального директора американской технологической корпорации Apple, уходит с поста и станет председателем совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе компании. В частности, как сообщается, Кук продолжит курировать связи компании с президентом США Дональдом Трампом.

Новым гендиректором Apple с первого сентября этого года станет Джон Тернус.

Джон Тернус – ему 50 лет – работает в Apple с 2001 года и сейчас занимает должность вице-президента компании по аппаратной разработке. Именно с его именем в компании связывают возрождение в последние годы продаж компьютеров Mac, уточняет Reuters.

Тим Кук – ему 65 лет – работал в компании с 1998 года, руководил Apple с 2011 году после отставки основателя компании, ныне покойного Стива Джобса. Он запустил Apple Watch, AirPod и Apple Vision Pro, а также сервисы iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music.

Во время его руководства акции компании подорожали в 20 раз, отмечает Bloomberg. Капитализация компании выросла с $350 млрд до $4 трлн, а выручка — со $108 млрд в 2011 году до $416 млрд в прошлом финансовом году.

XS
SM
MD
LG