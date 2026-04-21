Тим Кук покидает пост главы Apple. Его место займет Джон Тернус

Тим Кук, преемник Стива Джобса на посту генерального директора американской технологической корпорации Apple, уходит с поста и станет председателем совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе компании. В частности, как сообщается, Кук продолжит курировать связи компании с президентом США Дональдом Трампом.

Новым гендиректором Apple с первого сентября этого года станет Джон Тернус.

Джон Тернус – ему 50 лет – работает в Apple с 2001 года и сейчас занимает должность вице-президента компании по аппаратной разработке. Именно с его именем в компании связывают возрождение в последние годы продаж компьютеров Mac, уточняет Reuters.

Тим Кук – ему 65 лет – работал в компании с 1998 года, руководил Apple с 2011 году после отставки основателя компании, ныне покойного Стива Джобса. Он запустил Apple Watch, AirPod и Apple Vision Pro, а также сервисы iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music.

Во время его руководства акции компании подорожали в 20 раз, отмечает Bloomberg. Капитализация компании выросла с $350 млрд до $4 трлн, а выручка — со $108 млрд в 2011 году до $416 млрд в прошлом финансовом году.