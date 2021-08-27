Тим Кук получил бонус акциями Apple на $750 миллионов

Генеральный директор Apple Тим Кук получил на этой неделе более 5 миллионов акций этой компании и продал их большую часть, получив свыше 750 миллионов долларов.

Транш акций Куку – это финальная часть компенсационного пакета, который бизнесмен получил после того, как занял нынешнюю должность 10 лет назад. В прошлом году был согласован новый такой пакет, рассчитанный до 2026-го года.

Как отмечает телеканал деловых новостей CNBC, сейчас Тим Кук получил наибольшее количество акций, на которое он мог рассчитывать по договору от 2011-го года. Расчёт зависел от того, как котируются бумаги Apple в сравнении с акциями других компаний по рейтингу S&P 500.

Из более чем четырёхсот компаний Apple оказалась на 13 месте в списке – с общей доходностью для акционеров примерно в 190% процентов за последние три года. При Куке стоимость корпорации впервые превысила триллион долларов.

Тим Кук, прежде заявлявший, что готов отдать всё своё состояние на благотворительность, ранее на неделе передал одной из таких организаций (какой именно, не говорится) акций Apple на сумму около 10 миллионов долларов.