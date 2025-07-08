Торнике Рижвадзе попытался застрелиться, оставшись один в комнате – прокуратура

Грузинская прокуратура предъявила обвинение директору Агентства морского транспорта Александру (Алекси) Ахвледиани в связи с делом бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. По данным следствия, Рижвадзе пытался покончить с собой, использовав оружие, принадлежавшее Ахвледиани.

Инцидент произошёл в Сагареджо, где Рижвадзе находился в гостях у Ахвледиани. Как заявляет прокуратура, 7 июля, около 01:00–01:30 он тайно взял огнестрельное оружие, оставленное хозяином без присмотра в застеклённой беседке, перенёс его в комнату для гостей и выстрелил себе в грудь. Рижвадзе получил тяжёлое ранение.

«[Оружие у Ахвледиани] было оставлено без должного присмотра в застеклённой беседке рядом с жилым домом. [Рижвадзе] тайно перенёс его в комнату для гостей, остался там один и, с целью самоубийства, выстрелил себе в область груди, что повлекло за собой тяжкие телесные повреждения», – говорится в заявлении прокуратуры.

7 июля стало известно, что экс-глава правительства Аджарии был госпитализирован в клинику Geo Hospitals в Сагареджо с огнестрельным ранением. Позднее его перевели в Первую университетскую клинику в Тбилиси. У пострадавшего диагностировано повреждение лёгкого, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Следствие ведётся по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. В рамках дела задержан Александр Ахвледиани, которому предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Пока неизвестно, какую меру пресечения прокуратура будет запрашивать.

Торнике Рижвадзе возглавлял правительство Аджарии с июля 2018 года до апреля 2025-го. О своей отставке он сообщил 4 апреля в личной публикации на Facebook.