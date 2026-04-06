Трамп: 7 апреля – «окончательный срок» для Ирана

7 апреля - окончательный срок для Ирана для того, чтобы принять предложения США и заключить мирное соглашение. Об этом заявил, общаясь в понедельник с журналистами в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что последние предложения Ирана были «серьёзными», но «недостаточными» для того, чтобы США остановили кампанию против этой страны.

Ранее Трамп в резкой форме призвал Иран в течение 48 часов согласиться на «сделку» с США или, во всяком случае, открыть Ормузский пролив для судоходства. Впоследствии Трамп отложил срок ультиматума до 20.00 вечера 7 апреля по времени Вашингтона (4.00 8 апреля по Москве). В случае неисполнения требований Ирана Трамп пригрозил новыми мощными ударами, в том числе по электростанциям и другим объектам энергетики Ирана. «У них не будет электростанций, мостов – ничего», - пригрозил Трамп.

На вопрос о том, не будут ли удары по гражданской инфраструктуре военным преступлением, Трамп заметил, что иранские власти убили, по его словам, 45 тысяч протестующих за последние месяцы. «Они животные, и их нужно остановить», - сказал он, отметив, что преступлением было бы позволить Ирану получить ядерное оружие.

Правозащитники заявляют о тысячах убитых участниках протестов, по некоторым данным, их число превысило 10 тысяч. Сами власти Ирана признали гибель нескольких тысяч человек, отметив, что речь шла о насильственных столкновениях, и среди сотрудников силовых ведомств тоже были убитые.

Президент подчеркнул, что война закончится «очень быстро», если Иран согласится на «сделку». В Тегеране по-прежнему отвергают требования США.

Ранее в понедельник Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Исламабад как посредник предлагает немедленное прекращение огня, что позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. После этого сторонам даются 15–20 дней для согласования более широкого соглашения. Финальные переговоры с подписанием документа должны пройти в Исламабаде.

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов.

Вечером 6 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что в ответ на мирную инициативу Иран передал США через Пакистан свои предложения из 10 пунктов. Тегеран, как сообщает агентство, отказался от прекращения огня, настаивая на необходимости долгосрочного мирного соглашения. Среди требований Ирана также снятие санкций и разработка протокола по обеспечению безопасного транзита в Ормузском проливе.

Президент США, как утверждает CNN со ссылкой на источники, также не поддержал проект. При этом в Белом доме отмечают, что речь идёт об «одной из идей».

Ранее издание Axios сообщало, что США и Иран при участии региональных посредников обсуждают вариант 45-дневного прекращения огня. Источники издания считают, что шансы на соглашение в ближайшие 48 часов невелики, но это последняя попытка избежать серьёзной эскалации.

4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что через двое суток на Иран «обрушится ад», если Тегеран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив. Позже он отложил начало ударов на 20:00 по восточному времени 7 апреля.

По данным Axios, у США и Израиля уже есть план массированных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В ответ Тегеран, как ожидается, может атаковать энергетические объекты стран Персидского залива.